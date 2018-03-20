В центре Барнаула 32 человека тушили сильный пожар в деревянном здании

В центре Барнаула горело деревянное здание. Фото: Скриншот с видео youtube.com. В центре Барнаула горело деревянное здание. Фото: Виктория Айрих в vk.com/barneos22.

Сообщение о пожаре поступило в 21:30. С огнем боролись 32 человека и 9 единиц техники. Площадь пожара составила 170 квадратных метров. По словам очевидцев, в пристройке находится автошкола.

В пресс-службе отметили, что здание не эксплуатировалось. Огонь повредил крышу и перекрытия дома. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировали в 22:01.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Напомним, 19 марта в Барнауле также вспыхнул деревянный дом на Циолковского,94а. Предварительная причина пожара — поджог.