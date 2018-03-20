В центре Барнаула 32 человека тушили сильный пожар в деревянном здании

В Барнауле вечером 19 марта вспыхнуло деревянное здание на Красноармейском проспекте,14а, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре поступило в 21:30. С огнем боролись 32 человека и 9 единиц техники. Площадь пожара составила 170 квадратных метров. По словам очевидцев, в пристройке находится автошкола.
В пресс-службе отметили, что здание не эксплуатировалось. Огонь повредил крышу и перекрытия дома. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировали в 22:01.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
Напомним, 19 марта в Барнауле также вспыхнул деревянный дом на Циолковского,94а. Предварительная причина пожара — поджог.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.