В Барнауле горящий дом тушили больше 20 человек

В Барнауле ночью 22 марта произошел сильный пожар в частном доме, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Сообщение о возгорании дома на улице Чкалова поступило в 4:47. С огнем боролись 24 человека и 6 единиц техники. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Его ликвидировали в 5:07. Пострадавших нет.
Огонь повредил стены, крышу и перекрытие дома. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки, пишет "Алтайская правда".
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