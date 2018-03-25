В Сибири на пожаре в торговом центре погибли дети (обновлено)

В центре Кемерово загорелся торговый центр "Зимняя вишня", сообщает паблик "Инцидент Кемерово".
Как сообщает МВД по Кемеровской области, сообщение о задымлении поступило около 16:20. Сотрудники ППС, прибывшие к месту происшествия, помогли работникам заведения провести эвакуацию посетителей и организовали оцепление. Проспект Ленина в районе пожара перекрыли.
Горели три из четырех этажей здания, очаг возгорания мог находиться в кинотеатре. Сообщалось, что все посетители и сотрудники торгового центра эвакуированы, но позже в одном из залов кинотеатра ТЦ обнаружили тела четырех детей. Эту информацию подтвердили официальные источники. Очевидцы говорят о том, что погибли 8 детей и трое взрослых, данные уточняются. Еще семь человек пострадали.
Некоторым посетителям пришлось покидать ТЦ через окно, люди выпрыгивали с высоты трехэтажного дома. Людей также снимали с крыши при помощи лестницы. Спасателям удалось вывести более 100 человек. Площадь пожара составила более 500 кв.м.
Обновление на 19:03
Следком по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту гибели четверых человек. В рамках расследования следователи не только установят причины пожара, но и дадут принципиальную правовую оценку действиям представителей торгового комплекса, а также должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в нем.
Обновление на 19:49
По данным СУ СКР предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.