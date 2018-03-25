В Сибири на пожаре в торговом центре погибли дети (обновлено)

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: vk.com/incident_42. Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: vk.com/incident_42. Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: vk.com/incident_42. Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: vk.com/incident_42. Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: vk.com/incident_42. Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: vk.com/typical_kmr. Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: vk.com/typical_kmr. Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: vk.com/typical_kmr. Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: vk.com/typical_kmr. Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: vk.com/typical_kmr.

Как сообщает МВД по Кемеровской области, сообщение о задымлении поступило около 16:20. Сотрудники ППС, прибывшие к месту происшествия, помогли работникам заведения провести эвакуацию посетителей и организовали оцепление. Проспект Ленина в районе пожара перекрыли.

Горели три из четырех этажей здания, очаг возгорания мог находиться в кинотеатре. Сообщалось, что все посетители и сотрудники торгового центра эвакуированы, но позже в одном из залов кинотеатра ТЦ обнаружили тела четырех детей. Эту информацию подтвердили официальные источники. Очевидцы говорят о том, что погибли 8 детей и трое взрослых, данные уточняются. Еще семь человек пострадали.

Некоторым посетителям пришлось покидать ТЦ через окно, люди выпрыгивали с высоты трехэтажного дома. Людей также снимали с крыши при помощи лестницы. Спасателям удалось вывести более 100 человек. Площадь пожара составила более 500 кв.м.

Обновление на 19:03

Следком по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту гибели четверых человек. В рамках расследования следователи не только установят причины пожара, но и дадут принципиальную правовую оценку действиям представителей торгового комплекса, а также должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в нем.

Обновление на 19:49

По данным СУ СКР предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города.



