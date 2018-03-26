Опубликован список из 70 человек, пропавших без вести при пожаре в "Зимней вишне"

В кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта случился пожар. По предварительным данным, погибли 37 человек, пострадали десятки посетителей. 70 человек значатся в числе пропавших без вести, пишет Life.ru.
Опубликован список 70 человек, чья судьба остаётся неизвестной после сильного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове:
- Я. Алимова, 42 года
- Руслана А., 5 лет
- С. Архипенко, 31 год
- Виктория А., 5 лет
- Елизавета С., 12 лет
- Н. Сыпко
- Т. Дарсалия
- Е. Мельникова
- Вилена Ч., 11 лет
- С. Черников, 28 лет
- Вероника Т., 8 лет
- Василиса Т., 5 лет
- Вадим Ч., 10 лет
- Мария М. , 13 лет
- П. Мороз, 35 лет
- Вероника П., 11 лет
- В. Почакина
- Даша С.
- Лиза У.
- Мария А., 10 лет
- Костантин А., 8 лет
- А. Кляйн, 30 лет
- Виктория З., 11 лет
- Майя Е., 12 лет
- Ксения А., 11 лет
- Валерия Л., 5 лет
- А. Иванчик
- Ротибор М., 6 лет
- Н. Сухозад, 67 лет
- Татьяна К., 11 лет
- Настя К., 11 лет
- Александр К., 11 лет
- Г. Коган, 42 года
- Вячеслав Н., 10 лет
- Артём В., 5 лет
- Роман В., 2 года
- Анна В., 7 лет
- Е. Вострикова
- Михаил Г., 10 лет
- Д. Галанин
- Артём Б., 12 лет
- Арина Б., 8 лет
- М. Баранова, 60 лет
- Е. Москаленко, 35 лет
- Ксюша М., 4 года
- А. Москаленко, 30 лет
- А. Сидорова
- Егор С., 15 лет
- Д. Сидоров, 39 лет
- Оксана Е.
- Виктория З., 11 лет
- И. Бахаева, 44 года
- В. Бахаев, 44 года
- Анна Б., 8 лет
- Светлана К., 5 лет
- Егор К., 9 лет
- О. Федина, 46 лет
- А. Мухин, 28 лет
- Татьяна К., 4 года
- Максим С., 17 лет
- Н. Агаркова, 57 лет
- Н. Устинова, 35 лет
- Ульяна У., 4–5 лет
- А. Устинов
- И. Тесленко, 51 год
- А. Тесленко
- А. Сабадашь, 22 года
- Алина, 16 лет
- Константин, 8 лет
- Мария, 9 лет
Губернатор Кемеровской области области Аман Тулеев заявил, что семьи погибших получат по 1 млн рублей: "Мною принято решение: каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по миллиону рублей. Если это два, не дай бог, то два миллиона рублей. Это решение, я вам уже докладываю, принято".
8 (3842) 58-23-33 – телефон "горячей" линии Главного управления МЧС России по Кемеровской области принимает звонки, связанные с пожаром в крупном торговом центре в городе Кемерово. Дежурство на телефоне осуществляют психологи МЧС России.
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