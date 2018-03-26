Опубликован список из 70 человек, пропавших без вести при пожаре в "Зимней вишне"

Опубликован список 70 человек, чья судьба остаётся неизвестной после сильного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове:

Я. Алимова, 42 года

Руслана А., 5 лет

С. Архипенко, 31 год

Виктория А., 5 лет

Елизавета С., 12 лет

Н. Сыпко

Т. Дарсалия

Е. Мельникова

Вилена Ч., 11 лет

С. Черников, 28 лет

Вероника Т., 8 лет

Василиса Т., 5 лет

Вадим Ч., 10 лет

Мария М. , 13 лет

П. Мороз, 35 лет

Вероника П., 11 лет

В. Почакина

Даша С.

Лиза У.

Мария А., 10 лет

Костантин А., 8 лет

А. Кляйн, 30 лет

Виктория З., 11 лет

Майя Е., 12 лет

Ксения А., 11 лет

Валерия Л., 5 лет

А. Иванчик

Ротибор М., 6 лет

Н. Сухозад, 67 лет

Татьяна К., 11 лет

Настя К., 11 лет

Александр К., 11 лет

Г. Коган, 42 года

Вячеслав Н., 10 лет

Артём В., 5 лет

Роман В., 2 года

Анна В., 7 лет

Е. Вострикова

Михаил Г., 10 лет

Д. Галанин

Артём Б., 12 лет

Арина Б., 8 лет

М. Баранова, 60 лет

Е. Москаленко, 35 лет

Ксюша М., 4 года

А. Москаленко, 30 лет

А. Сидорова

Егор С., 15 лет

Д. Сидоров, 39 лет

Оксана Е.

Виктория З., 11 лет

И. Бахаева, 44 года

В. Бахаев, 44 года

Анна Б., 8 лет

Светлана К., 5 лет

Егор К., 9 лет

О. Федина, 46 лет

А. Мухин, 28 лет

Татьяна К., 4 года

Максим С., 17 лет

Н. Агаркова, 57 лет

Н. Устинова, 35 лет

Ульяна У., 4–5 лет

А. Устинов

И. Тесленко, 51 год

А. Тесленко

А. Сабадашь, 22 года

Алина, 16 лет

Константин, 8 лет

Мария, 9 лет

Губернатор Кемеровской области области Аман Тулеев заявил, что семьи погибших получат по 1 млн рублей: "Мною принято решение: каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по миллиону рублей. Если это два, не дай бог, то два миллиона рублей. Это решение, я вам уже докладываю, принято".

8 (3842) 58-23-33 – телефон "горячей" линии Главного управления МЧС России по Кемеровской области принимает звонки, связанные с пожаром в крупном торговом центре в городе Кемерово. Дежурство на телефоне осуществляют психологи МЧС России.