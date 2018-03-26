Опубликован список из 70 человек, пропавших без вести при пожаре в "Зимней вишне"

Сегодня, 09:37.
Происшествия

В кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта случился пожар. По предварительным данным, погибли 37 человек, пострадали десятки посетителей. 70 человек значатся в числе пропавших без вести, пишет Life.ru.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: vk.com/incident_42.

Опубликован список 70 человек, чья судьба остаётся неизвестной после сильного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове:

  • Я. Алимова, 42 года
  • Руслана А., 5 лет
  • С. Архипенко, 31 год
  • Виктория А., 5 лет
  • Елизавета С., 12 лет
  • Н. Сыпко
  • Т. Дарсалия
  • Е. Мельникова
  • Вилена Ч., 11 лет
  • С. Черников, 28 лет
  • Вероника Т., 8 лет
  • Василиса Т., 5 лет
  • Вадим Ч., 10 лет
  • Мария М. , 13 лет
  • П. Мороз, 35 лет
  • Вероника П., 11 лет
  • В. Почакина
  • Даша С.
  • Лиза У.
  • Мария А., 10 лет
  • Костантин А., 8 лет
  • А. Кляйн, 30 лет
  • Виктория З., 11 лет
  • Майя Е., 12 лет
  • Ксения А., 11 лет
  • Валерия Л., 5 лет
  • А. Иванчик
  • Ротибор М., 6 лет
  • Н. Сухозад, 67 лет
  • Татьяна К., 11 лет
  • Настя К., 11 лет
  • Александр К., 11 лет
  • Г. Коган, 42 года
  • Вячеслав Н., 10 лет
  • Артём В., 5 лет
  • Роман В., 2 года
  • Анна В., 7 лет
  • Е. Вострикова
  • Михаил Г., 10 лет
  • Д. Галанин
  • Артём Б., 12 лет
  • Арина Б., 8 лет
  • М. Баранова, 60 лет
  • Е. Москаленко, 35 лет
  • Ксюша М., 4 года
  • А. Москаленко, 30 лет
  • А. Сидорова
  • Егор С., 15 лет
  • Д. Сидоров, 39 лет
  • Оксана Е.
  • Виктория З., 11 лет
  • И. Бахаева, 44 года
  • В. Бахаев, 44 года
  • Анна Б., 8 лет
  • Светлана К., 5 лет
  • Егор К., 9 лет
  • О. Федина, 46 лет
  • А. Мухин, 28 лет
  • Татьяна К., 4 года
  • Максим С., 17 лет
  • Н. Агаркова, 57 лет
  • Н. Устинова, 35 лет
  • Ульяна У., 4–5 лет
  • А. Устинов
  • И. Тесленко, 51 год
  • А. Тесленко
  • А. Сабадашь, 22 года
  • Алина, 16 лет
  • Константин, 8 лет
  • Мария, 9 лет

Губернатор Кемеровской области области Аман Тулеев заявил, что семьи погибших получат по 1 млн рублей: "Мною принято решение: каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по миллиону рублей. Если это два, не дай бог, то два миллиона рублей. Это решение, я вам уже докладываю, принято".

8 (3842) 58-23-33 – телефон "горячей" линии Главного управления МЧС России по Кемеровской области принимает звонки, связанные с пожаром в крупном торговом центре в городе Кемерово. Дежурство на телефоне осуществляют психологи МЧС России.

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