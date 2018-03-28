Рыдали и крестились: барнаульцы почтили память погибших в Кемерове

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Жизнь

28 марта барнаульцы собрались на акцию памяти, посвященную погибшим в пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Люди начали собираться на Мемориале Славы в 13 часов. Возложить цветы приехал и губернатор Александр Карлин.

Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Как сообщает корреспондент altapress.ru, побывавший на мероприятии, горожане приходили с цветами, игрушками и лампадками. Многие плакали, некоторые крестились. Один мужчина буквально рыдал, уронив голову на своего ребенка — человек переживал горе, как свое собственное.

Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.

Многие барнаульцы приходили на мемориал с детьми и объясняли им, что произошло, и почему люди решили таким образом почтить память погибших. Акция длилась около 2-х часов.

"Мы генетически родственны, с жителями Кемеровской области у нас огромное количество человеческих связей. Поэтому наша скорбь глубокая, искренняя", — сказал пришедшим людям губернатор Александр Карлин.

Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.

26 и 27 марта барнаульцы уже собирались на аналогичные акции. Судя по сообщениям в соцсетях, в 18 часов в парке спорта Смертина планируется акция с массовым выпуском белых шаров в небо.

Акция памяти в Барнауле 27 марта.
Акция памяти в Барнауле 27 марта.

Напомним, жертвами пожара в "Зимней вишне" могли стать двое барнаульских детей, которые пропали вместе с отцом после того, как сообщили, что собираются в ТЦ. Школьники приехали к папе на каникулы. Они находятся в списке пропавших без вести.

Ранее стало известно, что при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погиб 32-летний уроженец Заринска Станислав Архипенко с 5-летней дочерью. Их похоронили 28 марта.

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