"Успеть или сгореть". Легко ли выбраться из барнаульских ТРЦ при пожаре: эксперимент

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ТРЦ "Галактика"

В полдень в зоне фудкорта на третьем этаже десятки человек. Большинство из них — школьники. Они говорят, что в случае ЧП побежали бы к лифтам и эскалаторам. Однако во время пожара эти пути были бы заблокированы — надо искать пожарные выходы.

В "Галактике" сделать это несложно. Вдоль стен каждые несколько метров висят стрелки. Они и указывают направление к выходу.

Если идти по стрелке влево, то доходишь до коридора, в конце которого виден пожарный выход, ведущий на крышу. Рядом и другие двери, но они закрыты. Пожарные выходы часто заблокированы в обычное время, но при включении пожарной сигнализации они должны будут автоматически открываться.

К пожарному выходу также можно добраться, если идти от фудкорта направо. Там есть дверь, которая, скорее всего, ведет на лестницу. Но она закрыта. Рядом находится лифт. На нем проезжаем на этаж ниже (но в случае пожара это не лучший вариант), выходим и попадаем на пожарную лестницу.

В некоторых местах лестница узкая, но постепенно расширяется. Можно выйти на улицу или на парковку.

В "Галактике" больше всего детей собирается в игровой зоне. От нее еще ближе до другого пожарного выхода. Стоит немного пройти, повернуть налево — и снова оказываемся на пожарной лестнице.

На улицу выходим через неприметные двери.

Многие посетители "Галактики" 26 марта, на следующий день после пожара в Кемерове, даже ничего не слышали об этом. Они говорят, что внутри чувствуют себя безопасно и в случае ЧП смогут сориентироваться.

Люди отшучивались: "Здание скорее утонет, чем сгорит". Продавцы спокойно отвечали, что знают куда идти во время пожара. Охранники также успокаивали и просили не волноваться. В лифте один из дворников жаловался, что крышу завалило снегом. Вскоре, по словам очевидцев, с потолка стала капать вода.

"Эвакуация" заняла 1,5 минуты.

ТРЦ "Пионер"

"Эвакуацию" снова начинаем с фудкорта. Он находится на 4 этаже.

Сразу становится понятно — быстро сориентироваться в "Пионере" невозможно. Взгляд то и дело спотыкается об оранжевые стулья и черно-белый потолок. Найти пожарные выходы сложнее. Маленькие указатели висят сильно выше уровня глаз, стрелок почти невидно. Зато по всему периметру расклеены объявления о том, что ведется видеонаблюдение.

Идем по стрелке к проходу с зеленой табличкой "Выход". Поворачиваем налево. Впереди — запутанный коридор, который приводит в тупик. Есть лифт, но помним — во время пожара он, возможно, работать не будет (по крайней мере, не должен).

Сотрудники сказали, что пожарной лестницы здесь нет, а почему висит табличка "Выход" они объяснить не смогли.

В этом же коридоре, повернув направо, попадаем в подсобные помещения и кухни. Пожарной лестницы все еще нет. Кругом много дверей без надписей. Все они закрыты. Возвращаемся назад — мы уже потеряли больше 3 минут.

Еще один пожарный выход находится слева от фудкорта. Под потолком горит надпись, а впереди видны двери. С громким щелчком открываем их — и наконец попадаем на пожарную лестницу. По ней спускаемся на первый этаж.

Внизу встречает взволнованный охранник: "Представьтесь! Что вы здесь делаете? Вы кто? Зачем щеколды с дверей посрывали?" Объясняю, что я покупатель и заблудился. Мужчина успокаивается и просит помочь закрыть дверь на верхние щеколды.

"И вообще вы взрослый человек: заблудитесь, а двери закрыты. Начнете ныть, вот что делать будем?".

На вопрос, зачем закрывать пожарный выход охранник, спокойно говорит: "Все под контролем".

Но надо заметить, что в нескольких местах на фудкорте ТРЦ "Пионер" есть план эвакуации.

На "эвакуацию" ушло больше 7 минут.

ТРЦ "Огни"

Фудкорт расположен на 2 этаже. Под потолком нет указателей. Далеко на стене видна маленькая стрелка. Впереди под большой вывеской магазина спрятался еще один указатель.

Следуя по стрелкам, попадаем к пожарной лестнице. Перед ней висит большой указатель.

Одна из продавщиц рассказала, что работает первый день и не знает, куда бежать во время пожара. Ее коллега не представилась, но была более разговорчива:

— Недавно нас эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Прибежал охранник, сказал, куда идти. Все быстро убежали, а я долго собирала технику. Во время пожара, наверное, сгорела бы.

Охранник рассказал, что с сотрудниками проводили занятия. Все прошли инструктаж и знают, как себя вести себя во время ЧП.

Эвакуация заняла 1,15 минут.

ТРЦ "Европа"

Фудкорт находится на втором этаже. Под потолком горят звезды и висят золотистые шары. Увидеть указатель непросто. Неприметная табличка "Выход" видна вдалеке. Затем еще один указатель.

Идем по табличкам, попадаем на широкую лестницу, которая и ведет к выходу.

Продавцы говорят, что не слышали о пожаре в Кемерове. Они рассказали, что с ними проводят инструктажи и во время ЧП все знают, как себя вести. Охранник также заявил, что здесь безопасно.

Эвакуация заняла 1,15 минут.