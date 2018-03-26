В Алтайском крае проверят торговые центры из-за пожара в Кемерове

Александр Карлин дал команду "по линии ГО и ЧС" о проведении дополнительных проверок в торговых центрах Алтайского края. Это связано в трагедией в Кемерове, где в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли десятки людей, в том числе дети. В барнаульских ТРЦ altapress.ru рассказали, какие меры примут после кемеровского ЧП.
Что говорят власти
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Все команды по линии ГО и ЧС даны. Вы прекрасно понимаете, что и куда меньшие по последствиям трагические ситуации всегда влекут за собой принятие системных мер во всех субъектах РФ.
Я абсолютно убежден в том, что эти меры будут реализованы и в Алтайском крае. То, что будет зависеть от нас, будет сделано в ближайшее время. Я имею в виду прежде всего проведение контрольно-надзорных мероприятий и принятие мер реагирования по их результатам.
Что говорят в барнаульских ТРЦ
В некоторых торговых центрах Барнаула заявили, что готовы к проверкам. Так, в ТРЦ "Пионер" altapress.ru рассказали, что в обед у них планируется совещание, на котором, скорее всего, будет обсуждаться кемеровская трагедия и меры, которые в связи с этим придется предпринять.
В ТРЦ "Праздничный" сообщили, что за безопасность в комплексе отвечают четыре инженера.
Ирина Клюкина,
управляющая ТРЦ "Праздничный":
— У нас в этом году должна быть первая плановая проверка, так как мы открылись в 2014-м (так как действуют "надзорные каникулы" в течение первых трех лет после открытия. — прим.ред). Но даже если будет экстренная, я думаю, мы ее пройдем. У нас все соблюдается, все на уровне, и подобные ситуации мы мониторим. Конечно, то, что случилось в Кемерово, — страшная трагедия, ставшая результатом халатности руководства ТЦ.
В ТРЦ "Арена" рассказали, что у них постоянно идут внутренние проверки по безопасности. "Если поступят какие-либо рекомендации по безопасности от надзорных органов, будем выполнять", — заявили в молле.
По последним данным, в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 53 человека, еще 11 считаются пропавшими без вести. Среди жертв как минимум 9 детей.
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