Следком задержал уже четырех человек из-за пожара в кемеровской "Зимней вишне"

Сегодня, 12:26.
Происшествия

Вместе с хозяйкой кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Надеждой Судденок  задержаны еще три человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня".
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.

Среди задержанных также руководитель управляющей компании, которая обслуживала ТЦ и арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания. Все задержанные допрошены следствием.

Напомним, что пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. По последним данным, 48 человек погибли, еще 16 числятся пропавшими без вести, десятки людей пострадали.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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