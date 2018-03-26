Следком задержал уже четырех человек из-за пожара в кемеровской "Зимней вишне"

Среди задержанных также руководитель управляющей компании, которая обслуживала ТЦ и арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания. Все задержанные допрошены следствием.

Напомним, что пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. По последним данным, 48 человек погибли, еще 16 числятся пропавшими без вести, десятки людей пострадали.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).