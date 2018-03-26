Следком задержал уже четырех человек из-за пожара в кемеровской "Зимней вишне"

Вместе с хозяйкой кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Надеждой Судденок задержаны еще три человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.
Среди задержанных также руководитель управляющей компании, которая обслуживала ТЦ и арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания. Все задержанные допрошены следствием.
Напомним, что пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. По последним данным, 48 человек погибли, еще 16 числятся пропавшими без вести, десятки людей пострадали.
По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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