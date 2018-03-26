Директор барнаульской сети "Киномир" высказался о пожаре в Кемерове

Директор сети кинотеатров "Киномир" Яков Кац высказался о пожаре в кемеровском развлекательном центре "Зимняя вишня". Он заявил altapress.ru, что вина за гибель людей лежит на собственнике здания, который не обеспечил нормальное функционирование противопожарной системы.
Яков Кац,
собственник сети кинотеатров "Киномир":
— За тем, что относится к моей компетенции, я тщательно слежу. У меня изо всех кинотеатров широкие хорошие выходы, МЧС меня регулярно проверяет. Из "Мира" вообще можно выйти на улицу без проблем. Но система пожаротушения, обеспечение эвакуационных выходов — это прерогатива администрации ТРЦ, я за этим следить не уполномочен.
На мой взгляд, наши ТРЦ более безопасные, чем "Зимняя вишня", потому что почти все они у нас новые, отстроены с "нуля". А кемеровский был переделан из производственного здания, что там за навигация — большой вопрос. Возможно, в этом кроется одна из причин того, что люди не могли найти выход.
Многие барнаульские ТРЦ еще не проходили через масштабную проверку МЧС. Дело в том, что многие из них были построены менее чем три года назад — в течение этого времени надзорные органы не имеют права проводить проверки.
"Независимо от категории риска, представители малого и среднего бизнеса вообще освобождены от подобных проверок, в этом суть надзорных каникул. Мы можем организовать внеплановые мероприятия по согласованию с прокуратурой, по жалобам людей. Но в Барнауле таких сигналов не было, и проверок, соответственно, не проводилось", — сообщил "Банкфаксу" Андрей Нейман, замначальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Ранее Александр Карлин дал команду "по линии ГО и ЧС" о проведении дополнительных проверок в торговых центрах Алтайского края. Генпрокуратура поручила региональным прокурорам провести проверки соблюдения пожарной безопасности во всех ТЦ России.
При пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека.
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