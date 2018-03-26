Директор барнаульской сети "Киномир" высказался о пожаре в Кемерове

Сегодня, 18:38.
Жизнь

Директор сети кинотеатров "Киномир" Яков Кац высказался о пожаре в кемеровском развлекательном центре "Зимняя вишня". Он заявил altapress.ru, что вина за гибель людей лежит на собственнике здания, который не обеспечил нормальное функционирование противопожарной системы.

Яков Кац, директор сети "Киномир".
Яков Кац, директор сети "Киномир". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Яков Кац,
собственник сети кинотеатров "Киномир":

— За тем, что относится к моей компетенции, я тщательно слежу. У меня изо всех кинотеатров широкие хорошие выходы, МЧС меня регулярно проверяет. Из "Мира" вообще можно выйти на улицу без проблем. Но система пожаротушения, обеспечение эвакуационных выходов — это прерогатива администрации ТРЦ, я за этим следить не уполномочен.

На мой взгляд, наши ТРЦ более безопасные, чем "Зимняя вишня", потому что почти все они у нас новые, отстроены с "нуля". А кемеровский был переделан из производственного здания, что там за навигация — большой вопрос. Возможно, в этом кроется одна из причин того, что люди не могли найти выход.

Схема 4 этажа ТЦ "Зимняя вишня".
Схема 4 этажа ТЦ "Зимняя вишня".

Многие барнаульские ТРЦ еще не проходили через масштабную проверку МЧС. Дело в том, что многие из них были построены менее чем три года назад — в течение этого времени надзорные органы не имеют права проводить проверки.

"Независимо от категории риска, представители малого и среднего бизнеса вообще освобождены от подобных проверок, в этом суть надзорных каникул. Мы можем организовать внеплановые мероприятия по согласованию с прокуратурой, по жалобам людей. Но в Барнауле таких сигналов не было, и проверок, соответственно, не проводилось", — сообщил "Банкфаксу" Андрей Нейман, замначальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Ранее Александр Карлин дал команду "по линии ГО и ЧС" о проведении дополнительных проверок в торговых центрах Алтайского края. Генпрокуратура поручила региональным прокурорам провести проверки соблюдения пожарной безопасности во всех ТЦ России.

При пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров