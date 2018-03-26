Директор барнаульской сети "Киномир" высказался о пожаре в Кемерове

— За тем, что относится к моей компетенции, я тщательно слежу. У меня изо всех кинотеатров широкие хорошие выходы, МЧС меня регулярно проверяет. Из "Мира" вообще можно выйти на улицу без проблем. Но система пожаротушения, обеспечение эвакуационных выходов — это прерогатива администрации ТРЦ, я за этим следить не уполномочен.

На мой взгляд, наши ТРЦ более безопасные, чем "Зимняя вишня", потому что почти все они у нас новые, отстроены с "нуля". А кемеровский был переделан из производственного здания, что там за навигация — большой вопрос. Возможно, в этом кроется одна из причин того, что люди не могли найти выход.