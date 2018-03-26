В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

"Траур 27, 28 и 29 марта", — сказал сотрудник пресс-службы.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул 25 марта. Утром 26 марта в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается. МЧС подтвердило гибель 64 человек.

26 и 27 марта пройдет всекузбасский межконфессиональный молебен по погибшим и пострадавшим при пожаре в торговом центре.