В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Траур по погибшим в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово продлится три дня, сообщает "Интерфакс".
"Траур 27, 28 и 29 марта", — сказал сотрудник пресс-службы.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул 25 марта. Утром 26 марта в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается. МЧС подтвердило гибель 64 человек.
26 и 27 марта пройдет всекузбасский межконфессиональный молебен по погибшим и пострадавшим при пожаре в торговом центре.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.