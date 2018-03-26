"Это конец". Дети писали из "Зимней вишни" своим близким прощальные слова

Переписка 13-летней Марии М., которая успела сообщить друзьям о пожаре и попрощаться с ними, облетела соцсети. Последней записью на странице девочки стал пост с благодарностью тем, кто рядом. Вместе с ней погибла и мама — 33-летняя Полина М., пишет life.ru.

Статус 12-летней Майи Е. "Это конец" на странице 12-летней Майи Е. стал пророческим — девочка стала одной из тех, кто никогда не вернётся из "Зимней вишни". Последними словами одной из жертв трагедии стала фраза: "Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила".

Родственница 12-летней школьницы рассказала журналистам, что девочка позвонила ей в тот момент, когда кинозал уже был окутан дымом. Она сообщила, что двери кинотеатра заблокированы и выйти из помещения невозможно. "Я не могу выйти, дышать не могу", — цитирует слова школьницы "КП".

По словам родственницы пропавшей школьницы, группа детей прибыла в Кемерово из поселка Трещевский. Классный руководитель решил вывезти детей в торговый центр, чтобы отпраздновать начало весенних каникул. Во время сеанса педагог и двое родителей, сопровождавших группу школьников в поездке, не остались в кинозале, а отправились гулять по магазинам. Позже выяснилось, что им удалось спастись.

11-летняя Вика Зикунова - одна из пропавших без вести. Девочка приехала в торговый центр вместе со своими одноклассниками и классным руководителем. Когда начался пожар, успела позвонить близким, сказать: "Мы горим! Я всех люблю, прощайте! Я не могу дышать...". Ее дядя сейчас находится в штабе, родители бросились прочесывать больницы в надежде найти дочку.

Среди погибших при пожаре в ТРК "Зимняя вишня" в Кемерове значится Курчевская Татьяна Александровна — 11-летняя родственница главы региона Амана Тулеева, сообщила пресс-служба администрации Кемеровской области, пишет ТАСС. Степень родства губернатора Кузбасса и погибшей не уточняется.

"Необходимо людям помочь, поддержать чтобы они понимали, что это общее горе, я это лично глубоко переживаю. У меня очень близкий родственник погиб, девочка", — сказал Тулеев на брифинге в Кемерово, сообщает "Интерфакс". Степень родства не уточняется.

По словам одного из охранников, здание ТЦ попросту оказалось не готово к чрезвычайной ситуации — ни одна из систем противопожарной безопасности не сработала.

"Началась сильная паника. Но лифты почему-то работали. Пожарка вообще не сработала. Воды не было, сигнализации не было. Я знаю, должны лифты отключиться. Но они работали, значит, все сломалось. Все кричали и бежали", — приводит слова охранника телеграм-канал Mash. Мужчина также добавил, что он помогал вытаскивать детей из горящего здания, пока помещение полностью не заполнилось едким дымом.

Информацию о том, что в торговом центре не сработала пожарная сигнализация подтвердила и девушка, которая также находилась в момент возгорания на четвертом этаже — в самом эпицентре. "Я просто увидела пожар и бежала, пыталась помогать другим. Я довольно долго была в "Зимней вишне", пыталась сама найти друзей. Я пыталась со второго этажа снять других людей… Самостоятельно никто ничего не пытался тушить, все просто побежали", — цитирует Life слова девушки.

Внутренние помещения "Зимней вишни" были обиты горючим пластиком. При нагревании он выделяет едкий и отравляющий дым, четырех вздохов которым будет достаточно, чтобы умереть, пишет ura.ru.

К зданию "Зимней вишни" горожане несут цветы, свечи, игрушки в память о погибших на пожаре.

Предварительно, причиной пожара мог стать поджог в батутной комнате. У одного из детей с собой была зажигалка. Воспламенение началось с поролона в детском бассейне.

На данный момент жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове стали 53 человека, 11 человек числятся пропавшими без вести, 48 — пострадали.

Факт

По количеству жертв пожар в Кемерово уже признали одним из крупнейших за последние 100 лет.