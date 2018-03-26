СМИ: сгоревшая "Зимняя вишня" принадлежала владельцу томской сети "Ярче"

Владелец "КДВ групп" Денис Штенгелов не подтвердил своего прямого отношения к ТРК "Зимняя вишня", но заявил РБК, что "Сейчас работаем с органами, все выясняется — что, как, почему, большая работа ведется". Во время второго разговора с РБК бизнесмен сказал, что находится за пределами России и не готов комментировать.

Депутат Госдумы Антон Горелкин написал на своей странице в Facebook, что "человек, который зарабатывал на "Зимней Вишне" сейчас в Австралии, где он постоянно проживает. Это миллиардер Денис Штенгелов, владелец "КДВ Групп", российский кондитерский король".

Горелкин уточняет, что ТРК приняли в эксплуатацию в 2013 году и соответствующие документы подписывал заместитель мэра.

Антон Горелкин,

депутат Госдумы:

— У нас в Кемерове есть еще несколько торговых центров, построенных таким же образом из говна и палок: дешевый пластик, лабиринты коридоров и черт ногу сломит в документах о собственности. Их надо проверить от и до, и при малейшем нарушении закрывать к чертовой матери. Никакими коррупционными деньгами нельзя оплатить жизни детей.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Очаг возгорания, по предварительным данным, находился на четвертом этаже, где располагались кинотеатр и детские игровые зоны. Ранее в Следственном комитете сообщили, что в результате возгорания погибли 53 человека. Впоследствии появилась информация, что при пожаре погибли 55 человек.