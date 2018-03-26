СМИ: сгоревшая "Зимняя вишня" принадлежала владельцу томской сети "Ярче"

ТРК "Зимняя вишня" управлял "Кемеровский кондитерский комбинат". Источники "Ведомостей" сообщают, что владеет им структура "КДВ групп" Дениса Штенгелова, которой также принадлежит сеть магазинов "Ярче" (была основным арендатором сгоревшего ТРК) и собственным производством снэков.
Владелец "КДВ групп" Денис Штенгелов не подтвердил своего прямого отношения к ТРК "Зимняя вишня", но заявил РБК, что "Сейчас работаем с органами, все выясняется — что, как, почему, большая работа ведется". Во время второго разговора с РБК бизнесмен сказал, что находится за пределами России и не готов комментировать.
Депутат Госдумы Антон Горелкин написал на своей странице в Facebook, что "человек, который зарабатывал на "Зимней Вишне" сейчас в Австралии, где он постоянно проживает. Это миллиардер Денис Штенгелов, владелец "КДВ Групп", российский кондитерский король".
Горелкин уточняет, что ТРК приняли в эксплуатацию в 2013 году и соответствующие документы подписывал заместитель мэра.
Антон Горелкин,
депутат Госдумы:
— У нас в Кемерове есть еще несколько торговых центров, построенных таким же образом из говна и палок: дешевый пластик, лабиринты коридоров и черт ногу сломит в документах о собственности. Их надо проверить от и до, и при малейшем нарушении закрывать к чертовой матери. Никакими коррупционными деньгами нельзя оплатить жизни детей.
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Очаг возгорания, по предварительным данным, находился на четвертом этаже, где располагались кинотеатр и детские игровые зоны. Ранее в Следственном комитете сообщили, что в результате возгорания погибли 53 человека. Впоследствии появилась информация, что при пожаре погибли 55 человек.
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