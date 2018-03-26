Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

В кемеровских больницах остаются 11 пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, прибывшая в Кузбасс для организации медпомощи.
Опасение у врачей вызывает состояние 11-летнего мальчика, вся семья которого погибла в пожаре. Ребенок получил тяжелую травму — перелом таза, сообщает РИА "Новости".
Еще девять пострадавших размещены в токсикологических отделениях с отравлением угарным газом. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Состояние молодого человека, выпрыгнувшего из окна торгового центра, оценивается как ближе к среднему, врачи делают благоприятный прогноз, пишут "Известия".
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Предварительно, очаг возгорания находился на четвертом этаже, где располагались кинотеатр и детские игровые зоны. Ранее в Следственном комитете сообщили, что в результате возгорания погибли 53 человека. Впоследствии появилась информация, что при пожаре погибли 55 человек.
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