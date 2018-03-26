Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Опасение у врачей вызывает состояние 11-летнего мальчика, вся семья которого погибла в пожаре. Ребенок получил тяжелую травму — перелом таза, сообщает РИА "Новости".

Еще девять пострадавших размещены в токсикологических отделениях с отравлением угарным газом. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Состояние молодого человека, выпрыгнувшего из окна торгового центра, оценивается как ближе к среднему, врачи делают благоприятный прогноз, пишут "Известия".

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Предварительно, очаг возгорания находился на четвертом этаже, где располагались кинотеатр и детские игровые зоны. Ранее в Следственном комитете сообщили, что в результате возгорания погибли 53 человека. Впоследствии появилась информация, что при пожаре погибли 55 человек.