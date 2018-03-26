Глава МЧС заявил о 64 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил журналистам, что при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, сообщает РИА Новости. "64 — это окончательная цифра", — сказал министр. Среди пожарных и спасателей пострадавших нет.
Тление в завалах сгоревшего здания перешло в активную фазу — валит густой дым.
По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, для опознания всех погибших понадобится провести генетическую экспертизу. Специалисты Следственного комитета уже организовали сбор генетического материала у родных жертв кемеровского пожара.
Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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