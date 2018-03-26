Глава МЧС заявил о 64 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Сегодня, 17:07.
Происшествия

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил журналистам, что при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, сообщает РИА Новости. "64 — это окончательная цифра", — сказал министр. Среди пожарных и спасателей пострадавших нет.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня".
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.

Тление в завалах сгоревшего здания перешло в активную фазу — валит густой дым.

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, для опознания всех погибших понадобится провести генетическую экспертизу. Специалисты Следственного комитета уже организовали сбор генетического материала у родных жертв кемеровского пожара.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров