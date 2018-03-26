Полицейские разыскали пять человек живыми из списка пропавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Сотрудники полиции разыскали пятерых человек, считавшихся пропавшими без вести во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщает "Интерфакс".
Это трое детей, девушка и молодой человек. Дети во время трагедии не находились на месте трагедии.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в районе ЧП: осуществляют оцепление территории ТРЦ и школы, где развернут оперативный штаб.
Пожар в ТЦ "Зимня вишня" в Кемерове начался 25 марта. Около 100 человек эвакуировали. Тушение пожара продолжалось около суток.
По последним данным, жертвами пожара стали 55 человек, десятки числятся пропавшими.
В больницах Кемерова остаются 11 пострадавших.
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