Барнаульцев призывают бойкотировать ТЦ после трагедии в Кемерове

В сообщении говорится: "Наш город занимает одно из первых мест по торговым площадям в России. Но кто из нас, приводя свою семью в ТЦ, задумывается — обучен ли персонал эвакуации, работают ли системы оповещения и тушения, открыты ли пожарные выходы?".

Публикация от Tatianka (@t_goroshka) 26 Мар 2018 в 9:12 PDT

Жителей города призывают 31 марта объявить бойкот всем ТЦ Барнаула.