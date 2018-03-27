Барнаульцев призывают бойкотировать ТЦ после трагедии в Кемерове

Вечером 26 марта в социальных сетях и мессенджерах жители Алтая стали получать сообщения с призывом бойкотировать торговые центры 31 марта в связи с трагедией в ТЦ "Зимняя вишня". Напомним, 25 марта в Кемерове произошел пожар. По последним данным, погибли 64 человека.
В сообщении говорится: "Наш город занимает одно из первых мест по торговым площадям в России. Но кто из нас, приводя свою семью в ТЦ, задумывается — обучен ли персонал эвакуации, работают ли системы оповещения и тушения, открыты ли пожарные выходы?".
Жителей города призывают 31 марта объявить бойкот всем ТЦ Барнаула.
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