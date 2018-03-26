Охранники не выпускали детей из горящего здания торгового центра в Кемерове

Охранники торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове долго запрещали детям покидать уже загоревшееся здание, сообщила мать одной из девочек в эфире телеканала "Россия 24", передает РИА "Новости".
"Дочь моя была там с подружкой. Они решили пойти играть на четвертый этаж в автоматы. Зашли, начали подниматься, там их встретил огонь, дым, пожар — они начали убегать. Но их не пропускали охранники", — сказала кемеровчанка Валентина Клопенко.
"Я спрашивала: "Кто вас не пропускает?" Они отвечают: "Охранники, дядьки в форме". Говорили: "Идите по другой лестнице, в другую сторону". Девочки побежали по другой лестнице, их и там встретили охранники, закрыли проход: "Идите по другой лестнице". Они к другой лестнице, тоже не пропускают. Детей давили, там такая паника была…", — добавила она.
В Росгвардии заявили, что оценят действия охранников торгового центра.
По последним данным, при пожаре в четырехэтажном торговом центре в Кемерово погибли 64 человека, заявил глава МЧС Владимир Пучков. В больницах остаются 11 человек, у большинства из них отравление угарным газом, пишет "Росбалт". По делу о пожаре задержали четырех человек.
На месте происшествия работают министры МЧС и здравоохранения. Ожидается приезд главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
По предварительным данным, пожар произошел 25 марта на площади 1600 квадратных метров в ТЦ "Зимняя вишня (Кемерово). В здании было много детей — начались весенние каникулы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.