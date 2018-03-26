Охранники не выпускали детей из горящего здания торгового центра в Кемерове

"Дочь моя была там с подружкой. Они решили пойти играть на четвертый этаж в автоматы. Зашли, начали подниматься, там их встретил огонь, дым, пожар — они начали убегать. Но их не пропускали охранники", — сказала кемеровчанка Валентина Клопенко.



"Я спрашивала: "Кто вас не пропускает?" Они отвечают: "Охранники, дядьки в форме". Говорили: "Идите по другой лестнице, в другую сторону". Девочки побежали по другой лестнице, их и там встретили охранники, закрыли проход: "Идите по другой лестнице". Они к другой лестнице, тоже не пропускают. Детей давили, там такая паника была…", — добавила она.

В Росгвардии заявили, что оценят действия охранников торгового центра.

По последним данным, при пожаре в четырехэтажном торговом центре в Кемерово погибли 64 человека, заявил глава МЧС Владимир Пучков. В больницах остаются 11 человек, у большинства из них отравление угарным газом, пишет "Росбалт". По делу о пожаре задержали четырех человек.

На месте происшествия работают министры МЧС и здравоохранения. Ожидается приезд главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

По предварительным данным, пожар произошел 25 марта на площади 1600 квадратных метров в ТЦ "Зимняя вишня (Кемерово). В здании было много детей — начались весенние каникулы.