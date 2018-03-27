Следователи рассказали о грубых нарушениях в экплуатации торгового центра "Зимняя вишня"

Здание торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове эксплуатировалось с грубыми нарушениями, заявили в Следкоме. А четвертый этаж, где начался пожар, был надстроен при реконструкции здания кондитерской фабрики, пишут "Известия".
Во время эвакуации пожарные выходы были заблокированы, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Двери пожарных выходов, в случае срабатывания системы оповещения, открываются автоматически. Но по данным СКР, ее мог отключить охранник.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово вместе с группой опытных следователей центрального аппарата в связи с расследованием уголовного дела по факту гибели людей при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Уголовным делом занимается следственная группа, состоящая из ста следователей и криминалистов.
Пока основные версии возникновения пожара официально не названы.
Светлана Петренко,
официальный представитель Следственного комитета РФ:
— На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании — собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация. Кроме того, решается вопрос о задержании пятого подозреваемого — сотрудника ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.
Все сотрудники ЧОО "Центр защиты", охранявшие "Зимнюю вишню", в понедельник не вышли на работу — они давали показания правоохранительным органам, сообщил "Известиям" экс-глава фирмы Сергей Блинков, руководивший ею до сентября 2017 года. По его словам, при перестройке здания из кондитерской фабрики оно было спроектировано так, что из детского центра на четвертом этаже достаточно долго добираться до лестницы.
Число жертв в #Кемерово скрывают и замалчивают. Невозможно поверить, что число не измеряется сотнями, если меньше чем за минуту видимость стала нулевой, а едкость дыма несопоставимы с возможностью сделать глоток воздуха. 1500 м2 в выходной день и первый день каникул, заблокированные эвакуационные выходы, неработающая система пожаротушения. Это огромная трагедия для всех. Страх, ужас и беспомощность. Дети не должны умирать. Не должны. @vide_com #кемеровоскорбим#дети#кемерова#пожар#зимняявишня#трагедия #пожар#скорбим#зимняявишнякемерово#чп#поддержим#снами
По словам председателя кемеровского Союза архитекторов Сергея Зыкова, сгоревшее здание было построено в конце 60-х — начале 70-х годов для кондитерской фабрики. В начале 2000-х этот цех пустовал. Изначально проект здания предполагал три этажа, а четвертый этаж надстроили во время реконструкции под торговый центр в 2010–2011 годах.
Сильный пожар произошел в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта. По последним данным, трагедия унесла жизни 64 человек, десятки из которых дети. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим.
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