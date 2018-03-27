В кемеровской "Зимней вишне" погиб уроженец Алтайского края вместе с дочерью

32-летний уроженец Заринска Станислав Архипенко погиб в ТЦ "Зимняя вишня" вместе со своей 5-летней дочерью. Их уже опознали. Одноклассники и друзья мужчины собирают для его семьи материальную помощь.
Станислав Архипенко жил и учился в Заринске до 11 класса. После этого он поступил в кемеровский вуз. Позднее туда переехала вся его семья. Сейчас в Кемерове живут его жена, сестра и мама, сообщили altapress.ru одноклассники мужчины.
Одноклассники погибшего:
— Станислав и его дочь задохнулись. Жена жива, сейчас она в очень тяжелом психическом состоянии. Мама Стаса в больнице с приступом.
Сестра Станислава, Алена Бузмакова, сообщила в соцсети информацию о дате и времени похорон: "Завтра 28 марта состоится прощание с братом Станиславом и племянницей Викторией в 14.00 на Баумана, 2". Судя по адресу, заринца и его дочь похоронят на Центральном кладбище №1 в Кемерове.
Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта около 16 часов. По последним данным, трагедия унесла жизни 64 человек, десятки из которых дети. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим.
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