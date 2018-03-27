В кемеровской "Зимней вишне" погиб уроженец Алтайского края вместе с дочерью

Станислав Архипенко жил и учился в Заринске до 11 класса. После этого он поступил в кемеровский вуз. Позднее туда переехала вся его семья. Сейчас в Кемерове живут его жена, сестра и мама, сообщили altapress.ru одноклассники мужчины.

Одноклассники погибшего:

— Станислав и его дочь задохнулись. Жена жива, сейчас она в очень тяжелом психическом состоянии. Мама Стаса в больнице с приступом.

Сестра Станислава, Алена Бузмакова, сообщила в соцсети информацию о дате и времени похорон: "Завтра 28 марта состоится прощание с братом Станиславом и племянницей Викторией в 14.00 на Баумана, 2". Судя по адресу, заринца и его дочь похоронят на Центральном кладбище №1 в Кемерове.

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта около 16 часов. По последним данным, трагедия унесла жизни 64 человек, десятки из которых дети. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим.