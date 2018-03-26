Следком: охранник отключил пожарную сигнализацию при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

Сегодня, 18:44.
Происшествия

Сотрудники Следственного комитета намерены задержать охранника ЧОПа, который обслуживал ТРК "Зимняя вишня". Выяснилось, что после начала пожара он отключил систему оповещения. Кроме того, оказалось, что пожарные выходы были заблокированы.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня".
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.

В СКР сообщили, что задержали уже четверых человек. Это технический директор собственника, арендатор помещения, в котором началось задымление, а также руководитель и сотрудник, которые занимались обслуживанием пожарной сигнализации.

"Получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе", — сообщает СКР.

По последним данным, при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров