Следком: охранник отключил пожарную сигнализацию при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

Сотрудники Следственного комитета намерены задержать охранника ЧОПа, который обслуживал ТРК "Зимняя вишня". Выяснилось, что после начала пожара он отключил систему оповещения. Кроме того, оказалось, что пожарные выходы были заблокированы.
В СКР сообщили, что задержали уже четверых человек. Это технический директор собственника, арендатор помещения, в котором началось задымление, а также руководитель и сотрудник, которые занимались обслуживанием пожарной сигнализации.
"Получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе", — сообщает СКР.
По последним данным, при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека.
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