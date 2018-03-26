Следком: охранник отключил пожарную сигнализацию при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

В СКР сообщили, что задержали уже четверых человек. Это технический директор собственника, арендатор помещения, в котором началось задымление, а также руководитель и сотрудник, которые занимались обслуживанием пожарной сигнализации.

"Получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе", — сообщает СКР.

По последним данным, при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека.