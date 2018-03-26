В сети появилось видео возникновения пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

За несколько секунд огонь охватил помещение. Взрослые брали на руки маленьких детей и бежали от очага. Помещение заволокло густым чёрным дымом (смотреть с 1:30).

По последним данным, при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека.

Что случилось?

Вечером 25 марта в Кемерове произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". Сообщение о задымлении на пульт МЧС России по Кемеровской области поступило около 16:20. Сотрудники ППС прибыли к месту происшествия, помогли работникам заведения эвакуировать посетителей и организовали оцепление около здания.

По предварительной информации, горели три из четырех этажей торгового центра, очаг возгорания мог находиться в кинотеатре. Одно обрушение произошло на третьем этаже. Спасатели не пострадали, их успели вывести из помещения. Позже обрушился потолок на четвертом этаже прямо над кинозалом.

Некоторым посетителям пришлось покидать ТЦ через окно, люди выпрыгивали с третьего этажа, их снимали с крыши при помощи лестницы.

Сообщается, что во время пожара не сработала система противопожарной безопасности, а также системы оповещения. Кроме того стены здания на третьем и четвертым этажах были обиты горючим пластиком, который при нагревании выделил едкий отравляющий запах, из-за и которого погибли люди.