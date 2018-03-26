В торговом центре "Зимняя вишня" прорвало трубу. Есть угроза обрушения

В здании торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове прорвало трубопровод. Разлившаяся вода увеличивает нагрузку на пол, возникла угроза обрушения, сообщил источник радиостанции "Говорит Москва".
Спасатели просят коммунальщиков перекрыть воду. Войти в здание они пока не могут: там возобновилось сильное задымление.
Недавно в здании во время проливки горевших конструкций активизировалось тление. Пожарные эвакуированы.
По последним данным, при пожаре в четырехэтажном торговом центре в Кемерово погибли 64 человека. Еще десятки пропали без вести, пишет "Росбалт".
В больницах остаются 11 человек, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержали четырех человек. На место ЧП прилетели министры здравоохранения и МЧС России.
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