В торговом центре "Зимняя вишня" прорвало трубу. Есть угроза обрушения

Спасатели просят коммунальщиков перекрыть воду. Войти в здание они пока не могут: там возобновилось сильное задымление.

Недавно в здании во время проливки горевших конструкций активизировалось тление. Пожарные эвакуированы.

По последним данным, при пожаре в четырехэтажном торговом центре в Кемерово погибли 64 человека. Еще десятки пропали без вести, пишет "Росбалт".

В больницах остаются 11 человек, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержали четырех человек. На место ЧП прилетели министры здравоохранения и МЧС России.