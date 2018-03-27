Владимир Путин прилетел в Кемерово почтить память погибших в "Зимней вишне"

Самолет специального летного отряда "Россия" приземлился в аэропорту Кемерово.

Путин возложил цветы у ТРЦ в Кемерово в память о жертвах пожара Путин положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших. Также глава государства с полпредом президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергеем Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.

Глава государства заслушает доклады от представителей экстренных служб и руководства региона, сообщает ТАСС.

Местные СМИ сообщали, что вечером 26 марта место пожара оцепили сотрудники силовых органов. На месте ЧП работали сотрудники ФСО.

25 марта в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека, среди них как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

В Кузбассе 27-29 марта объявлены днями траура, в области приспущены флаги, областные власти рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

Факт

По числу жертв пожар в "Зимней вишне" — один из четырех крупнейших в России за последнее столетие наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).