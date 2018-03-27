В Следкоме опровергли слухи о гибели сотен людей в "Зимней вишне" и прокомментировали секретность с выдачей тел

26 марта в официальном Telegram-канале Следственного комитета России появилось сообщение с опровержением информации, циркулирующей в соцсетях о сотнях погибших во время пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
Из заявления СКР:
— Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности.
По словам пресс-службы Следкома, ведомство с первых минут расследования регулярно предоставляет актуальные и подтвержденные данные, которые "подтверждаются, в том числе, заявлениями родственников погибших".
Также в соцсетях рассказывается, что следователи выдают тела погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" родственникам только на условиях подписания "бумаги о соблюдении секретности". В СКР заявляют, что тела погибших отдаются близким независимо от подписания документов о соблюдении секретности. При этом, в ведомстве уточнили, что подписание таких документов предусмотрено уголовным законодательством, а также продиктовано интересами потерпевших.
О чем говорят пострадавшие и родственники погибших в "Зимней вишне":
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично проконтролирует ход расследования дела. Им занимается следственная группа, состоящая из ста следователей и криминалистов.
Напомним, что пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта . Возгорание случилось на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, 53 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. 23 погибших прошли процедуру опознания.
В больницах Кемерова находятся 13 пострадавших. Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что состояние 12 из них улучшилось. Известно, что еще 45 человек направлены на амбулаторное лечение.
В МЧС Кемеровской области заявили, что поисковые работы на месте пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове ведутся в круглосуточном режиме и не останавливаются ни на минуту. к концу 26 марта было разобрано около 70% завалов четвертого этажа здания. Обследованы также отдельные помещения пятого этажа.
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