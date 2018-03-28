"Я никогда не видел столько детских трупов": спасатель рассказал о поиске погибших в "Зимней вишне"

Никто из спасателей не отказался выйти на работу в эти дни, несмотря на риски обрушения здания.

"Отказаться и в голову не приходило, вышли все. Говорят, у кого-то там были родные и друзья, я своих, слава Богу, не видел там", — цитирует спасателя телеканал 360. Мужчина добавил, что условия работы были чрезвычайно тяжелыми, как в физическом (видимость была практически нулевой), так и в моральном плане.

"Я никогда не видел столько детских трупов. Искали практически на ощупь, дым поднимался кверху, шарили руками и ногами, где-то ползли. Я вообще не слышал криков. Тела были почти везде, много маленьких, с десяток вытаскивали из-под кресел в зале. Мы не знали, сколько внутри, шли, спотыкаясь, по трупам, пол трещал и лопался пузырями", — вспоминает сотрудник МЧС.

Спасатели искали именно трупы, так как понимали, что в сложившейся ситуации выжить не представлялось возможным.

Роковым фактором для посетителей "Зимней вишни" стала паника. "Есть простые правила — закрыть лицо мокрой тканью и ползти, во время пожара нельзя бежать — дым вверх идет. Но это толпа в панике, здание разгорелось слишком быстро", — заметил спасатель, пишет ura.ru.

Крупный пожар в торговом центре Кемерова разгорелся 25 марта.

В кинотеатре дети попали в западню — двери одного из залов были заперты, а огонь распространялся слишком быстро. Спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов заявил, что у них не было шансов на спасение. Школьники звонили родным попрощаться.

Следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара, говорится в сообщении Следственного комитета.

Указом президента РФ 28 марта в России объявлен траур по жертвам трагедии.