Вице-губернатор Кемеровской области на коленях попросил прощения у кемеровчан за "Зимнюю вишню"

Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встал на колени и попросил прощения у участников стихийного митинга, собравшихся на главной площади Кемерова после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", сообщает РИА Новости.
Через семь часов после начала митинга представители администрации предложили его завершить и разойтись, однако участники встретили это предложение неодобрительным гулом. После этого звукоусиливающая аппаратура, предоставленная мэрией, была отключена. Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.
"Я хотел бы попросить у вас прощения", — и неожиданно для всех опустился на колени. Через 10 секунд он поднялся и пояснил: "Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение". Люди стали аплодировать, пишет bfm.ru.
На площади Советов остаются еще несколько сотен человек.
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