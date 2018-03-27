Вице-губернатор Кемеровской области на коленях попросил прощения у кемеровчан за "Зимнюю вишню"

Сегодня, 17:45.
Происшествия

Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встал на колени и попросил прощения у участников стихийного митинга, собравшихся на главной площади Кемерова после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", сообщает РИА Новости.

В Кемерове начался стихийный митинг у обладминистрации.
В Кемерове начался стихийный митинг у обладминистрации. Фото: Регион 42 Кемерово, vk.com.

Через семь часов после начала митинга представители администрации предложили его завершить и разойтись, однако участники встретили это предложение неодобрительным гулом. После этого звукоусиливающая аппаратура, предоставленная мэрией, была отключена. Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.

"Я хотел бы попросить у вас прощения", — и неожиданно для всех опустился на колени. Через 10 секунд он поднялся и пояснил: "Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение". Люди стали аплодировать, пишет bfm.ru.

На площади Советов остаются еще несколько сотен человек.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров