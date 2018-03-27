Тулеев заявил Путину, что оппозиционеры организовали стихийный митинг и спекулируют на трагедии

Аман Тулеев,

губернатор Кемеровской области:

— Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории. Но когда я вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Все это видно.

По словам Тулеева, в "Зимней вишне" проходил утренник с фейерверками (со слов очевидцев), и именно там начался пожар. А дальше: двери закрыты, запасные выходы закрыты, и в полную мощь работает вентиляция в это же время, а дымоудаления никакого нет, утверждает Тулеев.

По словам главы Кузбасса, сейчас идут очень мощные нападки: вот, мол, это налоговые каникулы, бизнес и так далее. "Я их прекращаю. Как вы сказали, просто дословно, чтобы прекратить. Они были, есть и будут, и бизнес — это основа экономики, мы будем развивать. Но это не улица с односторонним движением. У нас тоже есть ответственность, в первую очередь — безопасность в местах скопления детей, людей".

На совещании Тулеев заявил, что дальше началось, как обычно:

— На горе людском — вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших. Мы работаем с ними, говорим: "Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы".

По словам Тулеева, каждой семье уже оказали помощь по миллиону рублей (помимо правительства).

— Мы по каждой семье разработаем программу так, как вы делали по шахте Распадской. Вы лично все это делали. И до 18 лет, у кого живые дети остались, мы их будем вести, персонально вести. Это я Вам твердо обещаю.

Тулеев пообещал, что лично примет каждую семью. "Сейчас уже решаются вопросы по долгам, по кредитам. Это житейские проблемы, которые они выдвигают. За каждой семьей персонально закреплен врач, психолог, работник социальной защиты, причем это люди с богатым житейским опытом. Моя задача не допустить того, что творится, того, что это воронье на чужом горе пытается спекулировать и добиваться непонятно каких целей", — подытожил глава Кузбасса.

Между тем участники многотысячного стихийного митинга, который начался в районе 09:00, потребовали отставки Тулеева.

Владимир Путин прокомментировал призывы граждан:

— Во-первых, под камеры это не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе, нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети.