Участники стихийного митинга в Кемерове потребовали отставки Тулеева

Участники акции выстроились у крыльца здания. Они скандировали: "В отставку!" и "Правду!". Некоторые жители считают, что число жертв сильно занижено.

Прямую трансляцию ведет BBC. К участникам митинга вышел мэр Кемерова Илья Середюк. На его слова отвечали криками "В отставку!".

Участники митинга потребовали, чтобы Аман Тулеев вышел к ним. Однако по словам очевидцев, глава региона уехал утром в сторону Кемеровского района, где у него находится дом, передает VSE42. Столько человек площадь Советов Кемерова не видела, пожалуй, за всю историю правления Тулеева.

В Кемерово 27 марта утром прилетел президент РФ Владимир Путин. Он возложил цветы в память о погибших к стихийному мемориалу.

В данный момент глава государства проводит совещание. На митинге участники, прочитавшие в новостях о визите президента, требуют, чтобы он вышел к ним.