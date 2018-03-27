Участники стихийного митинга в Кемерове потребовали отставки Тулеева

27 марта в Кемерове проходит митинг против действующих региональных и городских властей. Около 1,5 тысяч человек вышли на улицу после гибели людей в торговом центре "Зимняя вишня", пишет Тайга.инфо.
Участники акции выстроились у крыльца здания. Они скандировали: "В отставку!" и "Правду!". Некоторые жители считают, что число жертв сильно занижено.
Прямую трансляцию ведет BBC. К участникам митинга вышел мэр Кемерова Илья Середюк. На его слова отвечали криками "В отставку!".
Участники митинга потребовали, чтобы Аман Тулеев вышел к ним. Однако по словам очевидцев, глава региона уехал утром в сторону Кемеровского района, где у него находится дом, передает VSE42. Столько человек площадь Советов Кемерова не видела, пожалуй, за всю историю правления Тулеева.
В Кемерово 27 марта утром прилетел президент РФ Владимир Путин. Он возложил цветы в память о погибших к стихийному мемориалу.
В данный момент глава государства проводит совещание. На митинге участники, прочитавшие в новостях о визите президента, требуют, чтобы он вышел к ним.
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