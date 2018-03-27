В Кемерове люди прорвались сквозь ограждения для проведения стихийного митинга

27 марта утром на площади Советов в Кемерове начался стихийный митинг. Люди прошли все ограждения.
Кемеровчане просят пустить их в морги к детям, говорится в сообщении паблика Регион-42 Кемерово.
Дело в том, что следователи выдают тела погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" родственникам только на условиях подписания "бумаги о соблюдении секретности". В СКР заявляют, что тела погибших отдаются близким независимо от подписания документов о соблюдении секретности. При этом, в ведомстве уточнили, что подписание таких документов предусмотрено уголовным законодательством, а также продиктовано интересами потерпевших.
В городе находится глава государства Владимир Путин, который прилетел в Кузбасс, чтобы почтить память погибших в торговом центре "Зимняя вишня".
Путин возложил цветы к народному мемориалу возле «Зимней вишни» в Кемерове pic.twitter.com/BajhrYlpBj— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 марта 2018 г.
Официально подтверждена гибель 64 человек.
Во многих регионах России объявляют траур по погибшим.
Владимир Путин прилетел в Кемерово: Президент возложил цветы у народного мемориала погибшим во время пожара в ТЦ Зимняя вишня pic.twitter.com/p4EZ6as8gQ— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 марта 2018 г.
В Кемеровской области траур продлится три дня — 27, 28 и 29 марта.
В Барнауле 27 марта почтили память погибших в соседнем Кузбассе.
- Владимир Путин прилетел в Кемерово почтить память погибших в "Зимней вишне"
- В Следкоме опровергли слухи о гибели сотен людей в "Зимней вишне" и прокомментировали секретность с выдачей тел
- Следователи рассказали о грубых нарушениях в экплуатации торгового центра "Зимняя вишня"
- Сюжет: Пожар в "Зимней вишне"
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