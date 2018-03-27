В Кемерове люди прорвались сквозь ограждения для проведения стихийного митинга

Сегодня, 11:06.
Происшествия

27 марта утром на площади Советов в Кемерове начался стихийный митинг. Люди прошли все ограждения.

В Кемерове начался стихийный митинг у обладминистрации.
В Кемерове начался стихийный митинг у обладминистрации. Фото: Регион 42 Кемерово, vk.com.

Кемеровчане просят пустить их в морги к детям, говорится в сообщении паблика Регион-42 Кемерово.

Дело в том, что следователи выдают тела погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" родственникам только на условиях подписания "бумаги о соблюдении секретности". В СКР заявляют, что тела погибших отдаются близким независимо от подписания документов о соблюдении секретности. При этом, в ведомстве уточнили, что подписание таких документов предусмотрено уголовным законодательством, а также продиктовано интересами потерпевших.

В городе находится глава государства Владимир Путин, который прилетел в Кузбасс, чтобы почтить память погибших в торговом центре "Зимняя вишня".

Владимир Путин у стихийного мемориала в Кемерове.
Владимир Путин у стихийного мемориала в Кемерове.

Официально подтверждена гибель 64 человек.

Во многих регионах России объявляют траур по погибшим.

В Кемеровской области траур продлится три дня — 27, 28 и 29 марта.

В Барнауле 27 марта почтили память погибших в соседнем Кузбассе.

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