Владимир Путин высказался о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня"

Глава государства Владимир Путин прокомментировал пожар, произошедший в Кемерове, пишет РИА Новости. По словам Путина, одними из причин стали халатность и разгильдяйство.
Владимир Путин,
президент РФ:
— Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства.
Путин потребовал разобраться с чиновниками, допустившими трагедию в Кемерове: "Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут".
В Кемерове 27 марта утром у здания обладминистрации проходит стихийный митинг. Пришедшие требуют встречи с главой государства.
Кемеровчане просят пустить их в морги к детям. Дело в том, что следователи выдают тела погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" родственникам только на условиях подписания "бумаги о соблюдении секретности". В СКР заявляют, что тела погибших отдаются близким независимо от подписания документов о соблюдении секретности. При этом в ведомстве уточнили, что подписание таких документов предусмотрено уголовным законодательством, а также продиктовано интересами потерпевших.
27 марта президент прилетел в Кемерово, чтобы почтить память погибших в пожаре, глава государства возложил цветы к стихийному мемориалу, который организовали местные жители.
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