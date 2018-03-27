Путин встретился в морге с инициативной группой митингующих кемеровчан

Сегодня, 14:16.
Происшествия

Президент РФ Владимир Путин в морге судмедэкспертизы Кемерова провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре "Зимняя вишня", пишет РИА Новости.

Владимир Путин в Кемерове.
Владимир Путин в Кемерове. Фото: vk.com/auto_42.

Представители митингующих направились в морг судмедэкспертизы, чтобы сверить списки поступивших тел и убедиться, что цифры соответствуют официально озвученным.

Путин призвал не сомневаться в официальных данных по числу погибших в пожаре и посоветовал не верить зачастую недостоверной информации, которая распространяется в социальных сетях.



Также у главы государства возникли вопросы к мэру Кемерова Илье Середюку.

"Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?" — задал президент вопрос главе города.

Тот ответил, что решение о вводе в эксплуатацию было выдано в 2014 году, когда он еще не был в должности. В то же время он признал, что последняя проверка здания проводилась в 2016 году.

"Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена", — возмутился глава государства.

Президент заверил собравшихся граждан, в числе которых были родственники погибших и пострадавших, что расследование трагедии будет вестись тщательно, несмотря на должности и звания.

Владимир Путин,
президент РФ:

— Сейчас здесь работает следственная группа из 100 человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета (РФ). Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны.

После глава государства с главой Минздрава Вероникой Скворцовой отправился в больницу — навестить пострадавших при пожаре.

Владимир Путин навестил в больнице пострадавших при пожаре в Кемерове.
Владимир Путин навестил в больнице пострадавших при пожаре в Кемерове.

На стихийном митинге в Кемерове присутствуют несколько тысяч человек. Мероприятие продолжается уже более пяти часов.



 



 

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