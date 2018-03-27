Путин встретился в морге с инициативной группой митингующих кемеровчан

Представители митингующих направились в морг судмедэкспертизы, чтобы сверить списки поступивших тел и убедиться, что цифры соответствуют официально озвученным.

«Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны»: Путин приехал в здание судмедэкспертизы Кемерово и встретился с пришедшими с митинга людьми pic.twitter.com/eYjfHPmlXJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 марта 2018 г.

Путин призвал не сомневаться в официальных данных по числу погибших в пожаре и посоветовал не верить зачастую недостоверной информации, которая распространяется в социальных сетях.

Путин и жители Кемерово:

- Вы нам даете слово, что все будет под контролем и это будет правда?

- Даже не сомневайтесь!

- Что все прозрачно?

- Не сомневайтесь!

- Виноватые будут наказаны?

- Ну о чем вы говорите?!

- Просто народу хочется, чтобы наказали!

- Так и будет! pic.twitter.com/MSatxmZj4F — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 марта 2018 г.

"Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?" — задал президент вопрос главе города.

Также у главы государства возникли вопросы к мэру Кемерова Илье Середюку.

Тот ответил, что решение о вводе в эксплуатацию было выдано в 2014 году, когда он еще не был в должности. В то же время он признал, что последняя проверка здания проводилась в 2016 году.

"Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена", — возмутился глава государства.

Президент заверил собравшихся граждан, в числе которых были родственники погибших и пострадавших, что расследование трагедии будет вестись тщательно, несмотря на должности и звания.

Владимир Путин,

президент РФ:

— Сейчас здесь работает следственная группа из 100 человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета (РФ). Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны.

После глава государства с главой Минздрава Вероникой Скворцовой отправился в больницу — навестить пострадавших при пожаре.

На стихийном митинге в Кемерове присутствуют несколько тысяч человек. Мероприятие продолжается уже более пяти часов.











