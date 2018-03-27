Тулеев пообещал Путину встретиться с родственниками погибших в торговом центре "Зимняя вишня"

Путин на совещании о ликвидации последствий пожара в Кемерове. Фото: kremlin.ru. Путин на совещании о ликвидации последствий пожара в Кемерове. Фото: kremlin.ru. Путин на совещании о ликвидации последствий пожара в Кемерове. Фото: kremlin.ru. Путин на совещании о ликвидации последствий пожара в Кемерове. Фото: kremlin.ru.

Об этом Тулеев заявил на совещании с главой государства Владимиром Путиным, который прилетел в Кемерово, чтобы почтить память погибших при пожаре. На совещании присутствовали: глава МЧС Владимир Пучков, глава Минздрава Вероника Скворцова, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Аман Тулеев,

губернатор Кемеровской области:

— Уже начинаем прием, я лично. Я приму, но пока тех, кто в состоянии, а там по нарастающей. Сейчас решаются вопросы по долгам, по кредитам, какие проблемы они заявляют.

Тулеев также добавил, что родственникам уже начали оказывать финансовую помощь, признавшись, что во время пожара погибла и его племянница, сообщает ТАСС.

Путин дал поручение Тулееву — сделать все возможное для помощи семьям погибших и пострадавших. После совещания Владимир Путин вместе с главой Минздрава Вероникой Скворцовой приехал в больницу навестить пострадавших при пожаре в ТЦ.

Между тем у здания обладминистрации на площади Советов в Кемерове проходит стихийный митинг местных жителей, они хотят правды о количестве жертв пожара. Несколько человек поехали с мэром Кемерова в морг — убедиться, что количество жертв при пожаре в ТЦ соответствует официальной информации. Также митингующие требуют отставки губернатора, чтобы глава региона и президент РФ вышли к ним. Владимир Путин, по сообщению РИА Новости, "встретился с инициативной группой жителей" в здании судмедэкспертизы. Он заявил им, что не стоит сомневаться в числе погибших.

С 27 по 29 марта в Кемеровской области объявлен траур.

Официально

Извлечены с места пожара тела 58 погибших и продолжается поиск шести людей, которые, по заявлениям родственников, могут находиться в здании торгового центра, заявил на совещании глава МЧС Владимир Пучков.

Более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре.