Начались первые похороны погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

По результатам процедуры опознания следователи выдали родственникам 21-го погибшего в пожаре в кемеровском ТЦ разрешения на получение тел для их захоронения, говорится в сообщении СКР.

28 марта похоронят 15 человек, которых опознали. Остальных собираются захоронить 29 марта.

Следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара. С момента пожара обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Среди погибших много детей. Опознание может занять до двух недель, так как многие тела оказались сильно повреждены.

Напомним, трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" произошла 25 марта.

Кадры работы следственной группы на месте трагедии:

27 марта в Кемерово прилетал президент РФ Владимир Путин и возложил цветы к стихийному мемориалу в память о погибших. Глава государства провел рабочее совещание с главами различных министерств о ликвидации пожара в ТЦ. После посетил пострадавших в больнице и встретился с инициативной группой кемеровчан в бюро судебно-медицинской экспертизы.

На площади Советов в Кемерове у здания обладминистрации более 11 часов проходил стихийный митинг. На площадь пришли около 4 тыс. человек.

28 марта в России объявлено днем общенационального траура.