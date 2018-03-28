Начались первые похороны погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

28 марта начались первые похороны погибших на пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", пишет gazeta.a42.
По результатам процедуры опознания следователи выдали родственникам 21-го погибшего в пожаре в кемеровском ТЦ разрешения на получение тел для их захоронения, говорится в сообщении СКР.
28 марта похоронят 15 человек, которых опознали. Остальных собираются захоронить 29 марта.
Следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара. С момента пожара обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Среди погибших много детей. Опознание может занять до двух недель, так как многие тела оказались сильно повреждены.
Напомним, трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" произошла 25 марта.
Кадры работы следственной группы на месте трагедии:
27 марта в Кемерово прилетал президент РФ Владимир Путин и возложил цветы к стихийному мемориалу в память о погибших. Глава государства провел рабочее совещание с главами различных министерств о ликвидации пожара в ТЦ. После посетил пострадавших в больнице и встретился с инициативной группой кемеровчан в бюро судебно-медицинской экспертизы.
На площади Советов в Кемерове у здания обладминистрации более 11 часов проходил стихийный митинг. На площадь пришли около 4 тыс. человек.
28 марта в России объявлено днем общенационального траура.
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