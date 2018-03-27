Путин объявил национальный день траура в связи с трагедией в Кемерове

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерово, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Что это значит?
В дни национального траура государственные флаги России приспускаются, в это время запрещается распространять рекламу в теле- и радиопрограммах. Также на период траура предлагают отменить развлекательные события и передачи.
Ранее сообщалось, что пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта около 16 часов. По последним данным, трагедия унесла жизни как минимум 64 человек, среди которых 41 ребенок. В Кемеровской области уже объявили трехдневный траур по погибшим.
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