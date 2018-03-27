При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погиб 41 ребенок

Жертвами пожара в ТЦ "Зимняя вишня" стал 41 ребенок — такая информация содержится в списках, вывешенных в оперативном штабе, по данным "Интерфакса". В пожаре погибли 64 человека. Члены инициативной группы родственников, которая проинспектировала кемеровский морг, подтвердили достоверность этих сведений. Но толпа, судя по трансляции, перестала верить даже активистам, проверившим эту информацию.
"Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали — мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках", — сказал один из членов инициативной группы, выступая на митинге на площади Советов в Кемерове.
Еще один активист заявил о недостоверности распространяемой в сети информации о том, что тела прячут на местном хладокомбинате.
"Была информация, что трупы повезли на хладокомбинат, но ничего, кроме продуктов, там нет. Мы посмотрели все фуры, не дали выехать ни одной машине. Если пропали 100 трупов, то где люди, которые их ищут?" — сказал активист, пишет znak.com.
27 марта на площади Советов в Кемерове с 09:00 проходит массовый стихийный митинг, на котором выступают родственники погибших. На площади собрались более четырех тысяч человек.
Глава государства Владимир Путин в столице Кузбасса возложил цветы к стихийному мемориалу и провел совещание по итогам ликвидации пожара.
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на четвертом этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. Согласно последним данным, 25 погибших опознаны. Более 60 пострадавших обратились в медицинские учреждения, 15 человек находятся в больницах.
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