При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погиб 41 ребенок

"Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали — мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках", — сказал один из членов инициативной группы, выступая на митинге на площади Советов в Кемерове.

Еще один активист заявил о недостоверности распространяемой в сети информации о том, что тела прячут на местном хладокомбинате.

"Была информация, что трупы повезли на хладокомбинат, но ничего, кроме продуктов, там нет. Мы посмотрели все фуры, не дали выехать ни одной машине. Если пропали 100 трупов, то где люди, которые их ищут?" — сказал активист, пишет znak.com.