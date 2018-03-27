Во время пожара в кемеровской "Зимней вишне" мог быть барнаулец с двумя детьми

Информация о пропавших в Кемерово барнаульцах "Банкфаксу" подтвердили представители краевого правительства. Люди действительно собирались в "Зимнюю вишню", причем могли оказаться там во время трагедии.

Пока мужчина с детьми не выходят на связь. Власти утверждают, что принимают все возможные меры для выяснения судьбы семейства.

Ранее стало известно, что при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погиб 32-летний уроженец Заринска Станислав Архипенко с 5-летней дочерью.