Во время пожара в кемеровской "Зимней вишне" мог быть барнаулец с двумя детьми

В сообществе Barnaul 22 появилась информация о том, что в здании сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" мог находиться барнаулец с двумя маленькими детьми. Семья отправилась на выходные в Кемерово и до сих пор не выходит на связь. По данным источника, на поиски семьи отправилась супруга горожанина.
Информация о пропавших в Кемерово барнаульцах "Банкфаксу" подтвердили представители краевого правительства. Люди действительно собирались в "Зимнюю вишню", причем могли оказаться там во время трагедии.
Пока мужчина с детьми не выходят на связь. Власти утверждают, что принимают все возможные меры для выяснения судьбы семейства.
Ранее стало известно, что при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погиб 32-летний уроженец Заринска Станислав Архипенко с 5-летней дочерью.
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