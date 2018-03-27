Мама барнаульских школьников подтвердила, что ее дети были в ТЦ "Зимняя вишня"

В списках пропавших без вести, которые распространяют в соцсетях, значатся 39-летний Денис Сидоров и его дети. Официально их пока не признали погибшими. Старший ребенок последний раз выходил в соцсеть 25 марта в 16:17 — как раз во время начала пожара.

Оксана Сидорова рассказала altapress.ru, что сейчас находится в Кемерове — в штабе с родными других пропавших. Женщину пока не вызывали на опознание. Руководители штаба обещали держать ее в курсе ситуации.

Ранее стало известно, что при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погиб 32-летний уроженец Заринска Станислав Архипенко с 5-летней дочерью. Их уже опознали и назначили дату похорон — 28 марта.

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта около 16 часов. По последним данным, трагедия унесла жизни как минимум 64 человек, десятки из которых дети. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим.