Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в барнаульском ТРЦ "Арена"

Прокуратура Алтайского края во время проверки нашла различные нарушения в барнаульском ТРЦ "Арена" и нескольких торговых центрах Бийска.
В ТРЦ "Арена" обнаружили неисправность системы пожаротушения и дымоудаления. Кроме того, был заблокирован эвакуационный выход, а эвакуационные проходы отделаны горючими материалами. Были и другие нарушения, сообщает прокуратура региона
Представители ТРЦ "Арена" в беседе с altapress.ru не стали оперативно комментировать найденные нарушения и предложили обратиться к руководству.
Также прокуратура обнаружила различные нарушения в нескольких ТРЦ Бийска (ведомство не указало их названия в своем сообщении). В частности, эвакуационные проходы там были узкими и загроможденными. Не работали системы автоматической пожарной сигнализации и звукового оповещения. Также отсутствовали светящиеся указатели путей эвакуации. За различные нарушения будут отвечать 5 владельцев и арендаторов торговых объектов.
Altapress.ru писал, что ранее комитету по строительству, архитектуре и развитию Барнаула поручили провести инспектирование территорий крупных торговых и развлекательных центров.
Напомним, жертвами пожара в "Зимней вишне" могли стать двое барнаульских детей, которые пропали вместе с отцом после того, как сообщили, что собираются в ТЦ. Школьники приехали к папе на каникулы. Они находятся в списке пропавших без вести.
Ранее стало известно, что при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погиб 32-летний уроженец Заринска Станислав Архипенко с 5-летней дочерью. Их похоронили 28 марта.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.