Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в барнаульском ТРЦ "Арена"

В ТРЦ "Арена" обнаружили неисправность системы пожаротушения и дымоудаления. Кроме того, был заблокирован эвакуационный выход, а эвакуационные проходы отделаны горючими материалами. Были и другие нарушения, сообщает прокуратура региона

Представители ТРЦ "Арена" в беседе с altapress.ru не стали оперативно комментировать найденные нарушения и предложили обратиться к руководству.

Также прокуратура обнаружила различные нарушения в нескольких ТРЦ Бийска (ведомство не указало их названия в своем сообщении). В частности, эвакуационные проходы там были узкими и загроможденными. Не работали системы автоматической пожарной сигнализации и звукового оповещения. Также отсутствовали светящиеся указатели путей эвакуации. За различные нарушения будут отвечать 5 владельцев и арендаторов торговых объектов.

Altapress.ru писал, что ранее комитету по строительству, архитектуре и развитию Барнаула поручили провести инспектирование территорий крупных торговых и развлекательных центров.

Напомним, жертвами пожара в "Зимней вишне" могли стать двое барнаульских детей, которые пропали вместе с отцом после того, как сообщили, что собираются в ТЦ. Школьники приехали к папе на каникулы. Они находятся в списке пропавших без вести.

Ранее стало известно, что при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погиб 32-летний уроженец Заринска Станислав Архипенко с 5-летней дочерью. Их похоронили 28 марта.