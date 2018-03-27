Сергей Дугин рассказал, что Барнаул скорбит вместе с Кузбассом и поручил проверить ТЦ

Сергей Дугин, глава Барнаула, прокомментировал трагедию в Кемерове. По его словам, она не должна повториться, сообщает официальный сайт города.
Глава города подчеркнул, что "во всех местах массового пребывания людей: торговых и развлекательных центрах, спортивных объектах, культурных площадках, учреждениях здравоохранения, а также при проведении массовых мероприятий должна быть прежде всего обеспечена безопасность наших граждан".
Также Сергей Дугин выразил искренние соболезнования родным и близким погибших при пожаре в кемеровском торговом центре. "Желаю пострадавшим как можно скорее восстановить здоровье. Барнаул скорбит вместе с Кузбассом", — отметил он.
Комитету по строительству, архитектуре и развитию города поручили провести инспектирование территорий крупных торговых и развлекательных центров.
"В случае возникновения ЧС мы должны иметь возможность в сжатые сроки эвакуировать людей и оказать им всю возможную помощь", — добавил Дугин.
Напомним, с места пожара в кемеровском ТЦ извлекли тела 58 погибших и продолжается поиск шести людей, которые, по заявлениям родственников, могут находиться в здании торгового центра, заявил на совещании глава МЧС Владимир Пучков.
Более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре.
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