Сергей Дугин рассказал, что Барнаул скорбит вместе с Кузбассом и поручил проверить ТЦ

Глава города подчеркнул, что "во всех местах массового пребывания людей: торговых и развлекательных центрах, спортивных объектах, культурных площадках, учреждениях здравоохранения, а также при проведении массовых мероприятий должна быть прежде всего обеспечена безопасность наших граждан".

Также Сергей Дугин выразил искренние соболезнования родным и близким погибших при пожаре в кемеровском торговом центре. "Желаю пострадавшим как можно скорее восстановить здоровье. Барнаул скорбит вместе с Кузбассом", — отметил он.

Комитету по строительству, архитектуре и развитию города поручили провести инспектирование территорий крупных торговых и развлекательных центров.

"В случае возникновения ЧС мы должны иметь возможность в сжатые сроки эвакуировать людей и оказать им всю возможную помощь", — добавил Дугин.

Напомним, с места пожара в кемеровском ТЦ извлекли тела 58 погибших и продолжается поиск шести людей, которые, по заявлениям родственников, могут находиться в здании торгового центра, заявил на совещании глава МЧС Владимир Пучков.

Более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре.