Стало известно, когда суд решит судьбу "Гулливера" и "Первомайского"

Рассматривать требование прокуратуры о закрытии ТОЦ "Гулливер-парк" суд будет 4 мая. Сейчас его деятельность приостановили приставы в качестве обеспечительной меры по требованию прокуратуры. Оба дела находятся у одной судьи — Ирины Корольковой.

Материалы по "Гулливеру" поступили в суд еще 11 апреля, по "Первомайскому" — 12 апреля. Заседания по этим делам не назначили дольше обычного. Законом это допускается при рассмотрении сложных дел.

Ответчиком в деле "Гулливера" значится индивидуальный предприниматель Наталия Русакова. По делу "Первомайского" ответчиков целых шесть: предприниматели Герман Богушевский и Сергей Немчинов, компании "Возрождение-плюс", "Первомайский", "Структура" и "Мария-Ра".

Ранее прокуратура подробно рассказывала altapress.ru, за что хочет закрыть эти торговые центры. Среди нарушений — неисправности в системе пожарной сигнализации, закрытые на ключ эвакуационные выходы, загроможденные эвакуационные проходы, размещение торговых точек, не предусмотренных в проектной документации.

Напомним, "Гулливер-парк" временно закрыли в связи с нарушениями норм пожарной безопасности утром 27 апреля. Ранее закрыли ТЦ "Район" на Докучаево и ТРК "Воскресенье" в Бийске. Последний вновь открылся 27 апреля. Собственники бийского комплекса подали встречное заявление в суд к прокуратуре по поводу "закрытия без предупреждения". Как сообщает "Бийский рабочий", заседание назначено на 3 мая.

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