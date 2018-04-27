Стало известно, когда суд решит судьбу "Гулливера" и "Первомайского"

ТЦ "Первомайский" может закрыться уже в ближайшее время. Материалы прокуратуры с требованием приостановить работу торгового центра уже поступили в суд. Заседание по этому поводу назначено на 8 мая, рассказали altapress.ru в пресс-службе Центрального районного суда.
Рассматривать требование прокуратуры о закрытии ТОЦ "Гулливер-парк" суд будет 4 мая. Сейчас его деятельность приостановили приставы в качестве обеспечительной меры по требованию прокуратуры. Оба дела находятся у одной судьи — Ирины Корольковой.
Материалы по "Гулливеру" поступили в суд еще 11 апреля, по "Первомайскому" — 12 апреля. Заседания по этим делам не назначили дольше обычного. Законом это допускается при рассмотрении сложных дел.
Ответчиком в деле "Гулливера" значится индивидуальный предприниматель Наталия Русакова. По делу "Первомайского" ответчиков целых шесть: предприниматели Герман Богушевский и Сергей Немчинов, компании "Возрождение-плюс", "Первомайский", "Структура" и "Мария-Ра".
Ранее прокуратура подробно рассказывала altapress.ru, за что хочет закрыть эти торговые центры. Среди нарушений — неисправности в системе пожарной сигнализации, закрытые на ключ эвакуационные выходы, загроможденные эвакуационные проходы, размещение торговых точек, не предусмотренных в проектной документации.
Напомним, "Гулливер-парк" временно закрыли в связи с нарушениями норм пожарной безопасности утром 27 апреля. Ранее закрыли ТЦ "Район" на Докучаево и ТРК "Воскресенье" в Бийске. Последний вновь открылся 27 апреля. Собственники бийского комплекса подали встречное заявление в суд к прокуратуре по поводу "закрытия без предупреждения". Как сообщает "Бийский рабочий", заседание назначено на 3 мая.
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