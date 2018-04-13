Прокуратура подробно рассказала, за что хочет закрыть ТЦ в Барнауле и Бийске

Прокуратура Алтайского края намерена приостановить деятельность четырех торговых центров: три из них находятся в Барнауле. Основные проблемы там связаны с работой пожарных сигнализаций, закрытыми эвакуационными выходами и переделками, не предусмотренными в проекте. Altapress.ru в подробностях выяснил, какие нарушения нашли проверяющие.
1. ТОЦ "Гулливер Парк", пр. Красноармейский, 51а
- не работает система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;
- не срабатывает пожарная сигнализация;
- не работает внутренний противопожарный водопровод;
- ответственный за противопожарную безопасность не прошел обучение;
- на 4 этаже размещен фитнес-центр, не предусмотренный в проектной документации;
- на 1 и 2 этажах на путях эвакуации в холле размещены киоски, не предусмотренные проектной документацией;
- в помещении бара "Лофт" (13-14 этажи) оборудовано ранее не предусмотренное возвышение для размещения столов для посетителей,
- на 15 этаже располагается кабинет и склад при наличии 14 эксплуатируемых этажей по проекту;
- и другие.
2. Торговый центр "Первомайский", пр. Красноармейский, 58
- система оповещения и управления эвакуации людей находится в неисправном состоянии;
- автоматическая пожарная сигнализация смонтирована с нарушениями;
- подходы к пожарным кранам и средствам пожаротушения загромождены;
- на путях эвакуации в холлах возле эскалаторов стоят торговые павильоны;
- ширина основных эвакуационных проходов менее 2,5 метров;
- на 4 этаже разместили детские развлекательные зоны и кафе вместо спроектированного бильярдного клуба;
- в подвале вместо спроектированной закрытой автостоянки разместили магазин DNS со складскими помещениями;
- из подвального этажа отсутствуют эвакуационные выходы, так как на их месте размещены склады магазина DNS;
- двери эвакуационных выходов нельзя открыть изнутри без ключа;
- автоматические замки противопожарных дверей находятся в нерабочем состоянии;
- и многие другие.
3. ТРЦ "Район", ул. Попова, 70д (Докучаево)
- здание проектировалось под рынок, а по факту используется как торговый комплекс (изменился класс пожарной опасности);
- система противодымной защиты находится в нерабочем состоянии;
- здание не защищено автоматической установкой пожаротушения;
- автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией спроектированы с нарушениями;
- неисправны механизмы самозакрывания противопожарных дверей;
- ширина основных эвакуационных проходов заужена из-за размещения торговых отделов;
- для подключения детских аттракционов используются электрические удлинители;
- не ко всем пожарным кранам и огнетушителям есть свободный доступ;
- автопарковка находится слишком близко к зданию, что будет мешать подъезду пожарных машин;
- и многие другие.
4. ТРЦ "Воскресенье (Бийск)
- не все пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами и ручными стволами;
- на путях эвакуации применены материалы с высокой пожароопасностью;
- автоматическая система пожаротушения спроектирована с нарушениями;
- при включении противопожарной системы не отключается звуковая реклама и трансляция фильмов в кинозалах;
- уровень звука сирены ниже, чем требуется;
- детская игровая зона и детские аттракционы расположены на 3 и 4 этажах здания, а значит, не все смогут вовремя эвакуироваться при пожаре;
- и многие другие.
Если суд удовлетворит требования прокуратуры, то эти торговые центры закроют до полного устранения нарушений. Срок приостановки деятельности может доходить до 90 суток.
Интересно, что в торговых центрах "Весна", "Европа", "Пионер" и "Волна" обнаружили не менее серьезные нарушения: в частности, отсутствие вторых эвакуационных выходов. Однако их владельцам таких санкций не обещают.
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