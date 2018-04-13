Прокуратура подробно рассказала, за что хочет закрыть ТЦ в Барнауле и Бийске

1. ТОЦ "Гулливер Парк", пр. Красноармейский, 51а

не работает система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;

не срабатывает пожарная сигнализация;

не работает внутренний противопожарный водопровод;

ответственный за противопожарную безопасность не прошел обучение;

на 4 этаже размещен фитнес-центр, не предусмотренный в проектной документации;

на 1 и 2 этажах на путях эвакуации в холле размещены киоски, не предусмотренные проектной документацией;

в помещении бара "Лофт" (13-14 этажи) оборудовано ранее не предусмотренное возвышение для размещения столов для посетителей,

на 15 этаже располагается кабинет и склад при наличии 14 эксплуатируемых этажей по проекту;

и другие.

2. Торговый центр "Первомайский", пр. Красноармейский, 58

система оповещения и управления эвакуации людей находится в неисправном состоянии;

автоматическая пожарная сигнализация смонтирована с нарушениями;

подходы к пожарным кранам и средствам пожаротушения загромождены;

на путях эвакуации в холлах возле эскалаторов стоят торговые павильоны;

ширина основных эвакуационных проходов менее 2,5 метров;

на 4 этаже разместили детские развлекательные зоны и кафе вместо спроектированного бильярдного клуба;

в подвале вместо спроектированной закрытой автостоянки разместили магазин DNS со складскими помещениями;

из подвального этажа отсутствуют эвакуационные выходы, так как на их месте размещены склады магазина DNS;

двери эвакуационных выходов нельзя открыть изнутри без ключа;

автоматические замки противопожарных дверей находятся в нерабочем состоянии;

и многие другие.

3. ТРЦ "Район", ул. Попова, 70д (Докучаево)

здание проектировалось под рынок, а по факту используется как торговый комплекс (изменился класс пожарной опасности);

система противодымной защиты находится в нерабочем состоянии;

здание не защищено автоматической установкой пожаротушения;

автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией спроектированы с нарушениями;

неисправны механизмы самозакрывания противопожарных дверей;

ширина основных эвакуационных проходов заужена из-за размещения торговых отделов;

для подключения детских аттракционов используются электрические удлинители;

не ко всем пожарным кранам и огнетушителям есть свободный доступ;

автопарковка находится слишком близко к зданию, что будет мешать подъезду пожарных машин;

и многие другие.

4. ТРЦ "Воскресенье (Бийск)

не все пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами и ручными стволами;

на путях эвакуации применены материалы с высокой пожароопасностью;

автоматическая система пожаротушения спроектирована с нарушениями;

при включении противопожарной системы не отключается звуковая реклама и трансляция фильмов в кинозалах;

уровень звука сирены ниже, чем требуется;

детская игровая зона и детские аттракционы расположены на 3 и 4 этажах здания, а значит, не все смогут вовремя эвакуироваться при пожаре;

и многие другие.

Если суд удовлетворит требования прокуратуры, то эти торговые центры закроют до полного устранения нарушений. Срок приостановки деятельности может доходить до 90 суток.

Интересно, что в торговых центрах "Весна", "Европа", "Пионер" и "Волна" обнаружили не менее серьезные нарушения: в частности, отсутствие вторых эвакуационных выходов. Однако их владельцам таких санкций не обещают.