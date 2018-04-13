Прокуратура подробно рассказала, за что хочет закрыть ТЦ в Барнауле и Бийске

Сегодня, 16:03.
Жизнь

Прокуратура Алтайского края намерена приостановить деятельность четырех торговых центров: три из них находятся в Барнауле. Основные проблемы там связаны с работой пожарных сигнализаций, закрытыми эвакуационными выходами и переделками, не предусмотренными в проекте. Altapress.ru в подробностях выяснил, какие нарушения нашли проверяющие.

ТЦ "Первомайский".
ТЦ "Первомайский". Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru

1. ТОЦ "Гулливер Парк", пр. Красноармейский, 51а

  • не работает система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара;
  • не срабатывает пожарная сигнализация;
  • не работает внутренний противопожарный водопровод;
  • ответственный за противопожарную безопасность не прошел обучение;
  • на 4 этаже размещен фитнес-центр, не предусмотренный в проектной документации;
  • на 1 и 2 этажах на путях эвакуации в холле размещены киоски, не предусмотренные проектной документацией;
  • в помещении бара "Лофт" (13-14 этажи) оборудовано ранее не предусмотренное возвышение для размещения столов для посетителей,
  • на 15 этаже располагается кабинет и склад при наличии 14 эксплуатируемых этажей по проекту;
  • и другие.
ТОЦ "Гулливер".
ТОЦ "Гулливер".

2. Торговый центр "Первомайский", пр. Красноармейский, 58

  • система оповещения и управления эвакуации людей находится в неисправном состоянии;
  • автоматическая пожарная сигнализация смонтирована с нарушениями;
  • подходы к пожарным кранам и средствам пожаротушения загромождены;
  • на путях эвакуации в холлах возле эскалаторов стоят торговые павильоны;
  • ширина основных эвакуационных проходов менее 2,5 метров;
  • на 4 этаже разместили детские развлекательные зоны и кафе вместо спроектированного бильярдного клуба;
  • в подвале вместо спроектированной закрытой автостоянки разместили магазин DNS со складскими помещениями;
  • из подвального этажа отсутствуют эвакуационные выходы, так как на их месте размещены склады магазина DNS;
  • двери эвакуационных выходов нельзя открыть изнутри без ключа;
  • автоматические замки противопожарных дверей находятся в нерабочем состоянии;
  • и многие другие.
ТЦ "Район".
ТЦ "Район".

3. ТРЦ "Район", ул. Попова, 70д (Докучаево)

  • здание проектировалось под рынок, а по факту используется как торговый комплекс (изменился класс пожарной опасности);
  • система противодымной защиты находится в нерабочем состоянии;
  • здание не защищено автоматической установкой пожаротушения;
  • автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией спроектированы с нарушениями;
  • неисправны механизмы самозакрывания противопожарных дверей;
  • ширина основных эвакуационных проходов заужена из-за размещения торговых отделов;
  • для подключения детских аттракционов используются электрические удлинители;
  • не ко всем пожарным кранам и огнетушителям есть свободный доступ;
  • автопарковка находится слишком близко к зданию, что будет мешать подъезду пожарных машин;
  • и многие другие.
ТРЦ "Воскресенье", Бийск.
ТРЦ "Воскресенье", Бийск.

4. ТРЦ "Воскресенье (Бийск)

  • не все пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами и ручными стволами;
  • на путях эвакуации применены материалы с высокой пожароопасностью;
  • автоматическая система пожаротушения спроектирована с нарушениями;
  • при включении противопожарной системы не отключается звуковая реклама и трансляция фильмов в кинозалах;
  • уровень звука сирены ниже, чем требуется;
  • детская игровая зона и детские аттракционы расположены на 3 и 4 этажах здания, а значит, не все смогут вовремя эвакуироваться при пожаре;
  • и многие другие.

Если суд удовлетворит требования прокуратуры, то эти торговые центры закроют до полного устранения нарушений. Срок приостановки деятельности может доходить до 90 суток.

Интересно, что в торговых центрах "Весна", "Европа", "Пионер" и "Волна" обнаружили не менее серьезные нарушения: в частности, отсутствие вторых эвакуационных выходов. Однако их владельцам таких санкций не обещают.

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