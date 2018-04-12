В санаториях и кафе Белокурихи нашли более 150 нарушений пожарной безопасности

Вчера, 21:18.
Происшествия

В Белокурихе прокуратура проверила санатории, пансионаты, гостиницы, кафе, объекты культуры и спорта на пожарную безопасность и обнаружила более 150 нарушений, пишет "Политсибру".

Белокуриха.
Белокуриха. Фото: Евгения Родочинская.

Всего проверили 18 мест. Среди нарушений законодательства о пожарной безопасности выделил: отделку стен путей эвакуации материалами с высокой пожарной опасностью, закрытые на ключ двери эвакуационных выходов, отсутствие вторых эвакуационных выходов из подвального помещения.

Прокуратура внесла 17 представлений об устранении нарушений.

Напомним, ранее прокуратура Барнаула во время проверки нашла нарушения пожарной безопасности в нескольких ТРЦ города. Кроме того, краевая прокуратура направила в суд иски с требованием приостановить деятельность четырех крупных ТЦ в Барнауле и Бийске.

Массовые проверки проходят после пожара в кемеровской "Зимней вишне". Там погибли более 60 человек, из которых примерно 40 человек — дети.

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