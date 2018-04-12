В санаториях и кафе Белокурихи нашли более 150 нарушений пожарной безопасности

Всего проверили 18 мест. Среди нарушений законодательства о пожарной безопасности выделил: отделку стен путей эвакуации материалами с высокой пожарной опасностью, закрытые на ключ двери эвакуационных выходов, отсутствие вторых эвакуационных выходов из подвального помещения.

Прокуратура внесла 17 представлений об устранении нарушений.

Напомним, ранее прокуратура Барнаула во время проверки нашла нарушения пожарной безопасности в нескольких ТРЦ города. Кроме того, краевая прокуратура направила в суд иски с требованием приостановить деятельность четырех крупных ТЦ в Барнауле и Бийске.

Массовые проверки проходят после пожара в кемеровской "Зимней вишне". Там погибли более 60 человек, из которых примерно 40 человек — дети.