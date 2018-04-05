Пожарные рассказали, что за хлопок был в барнаульском ТЦ "Праздничный", откуда эвакуировали людей

После хлопка в барнаульском ТРЦ "Праздничный" эвакуировали людей. Фото: Михаил в vk.com/incident_brn. После хлопка в барнаульском ТРЦ "Праздничный" эвакуировали людей. Фото: Валерий Гужов в vk.com/barneos22. После хлопка в барнаульском ТРЦ "Праздничный" эвакуировали людей. Фото: Михаил в vk.com/incident_brn. После хлопка в барнаульском ТРЦ "Праздничный" эвакуировали людей. Фото: Михаил в vk.com/incident_brn. После хлопка в барнаульском ТРЦ "Праздничный" эвакуировали людей. Фото: Михаил в vk.com/incident_brn. После хлопка в барнаульском ТРЦ "Праздничный" эвакуировали людей. Фото: Михаил в vk.com/incident_brn. После хлопка в барнаульском ТРЦ "Праздничный" эвакуировали людей. Фото: Валерий Гужов в vk.com/barneos22. После хлопка в барнаульском ТРЦ "Праздничный" эвакуировали людей. Фото: Валерий Гужов в vk.com/barneos22.

Специалисты проверяли в здании системы пожарный безопасности, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Это плановое мероприятие.

По словам очевидцев, около торгового центра по адресу улица Балтийская, 16 находятся 12 пожарных машин.

А хлопок люди услышали уже после того, как проверка завершилась и машины МЧС покидали территорию у "Праздничного". Этот звук издала пожарная автолестница: так иногда срабатывает гидравлика на поворотах.

Altapress.ru писал, что прокуратура нашли различные нарушения пожарной безопасности в нескольких ТРЦ Барнаула.

Массовые проверки связаны с трагическим пожаром в Кемерове. 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в столице Кемеровской области произошел пожар. По последним данным, погибли 64 человека. Жертвами могли стать двое барнаульских детей, которые пропали вместе с отцом после того, как сообщили, что собираются в ТЦ. Они находятся в списке пропавших без вести.

Ранее стало известно, что при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погиб 32-летний уроженец Заринска Станислав Архипенко с 5-летней дочерью.