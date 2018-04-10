Эвакуировали больше 100 человек: подробности учений в барнаульском ТРЦ "Галактика"

Подробности учений в барнаульском ТРЦ "Галактика". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Подробности учений в барнаульском ТРЦ "Галактика". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Подробности учений в барнаульском ТРЦ "Галактика". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Подробности учений в барнаульском ТРЦ "Галактика". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Подробности учений в барнаульском ТРЦ "Галактика". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Подробности учений в барнаульском ТРЦ "Галактика". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Подробности учений в барнаульском ТРЦ "Галактика". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Подробности учений в барнаульском ТРЦ "Галактика". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Подробности учений в барнаульском ТРЦ "Галактика". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Подробности учений в барнаульском ТРЦ "Галактика". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Подробности учений в барнаульском ТРЦ "Галактика". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Подробности учений в барнаульском ТРЦ "Галактика". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Подробности учений в барнаульском ТРЦ "Галактика". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Подробности учений в барнаульском ТРЦ "Галактика". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности. Во время учений проверяли, соблюдают ли в здании требования пожарной безопасности, все ли системы находятся в рабочем состоянии.

Ярослав Грабовский,

начальник 1 отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю:

— Объект достаточно сложный: большая площадь, непростая планировка, заезд и парковки с разных сторон, много эвакуационных путей, плюс горючая загрузка, а также большое количество кинозалов и помещений для детей на верхних этажах здания.

По легенде возгорание произошло на фудкорте возле кинозалов, расположенных на верхнем этаже. Во время "пожара" в ТРЦ находились посетители, которых эвакуировали.

Специалисты отметили, что работники ТРЦ знают, что делать. Также сработали автоматическая пожарная сигнализация и система дымоудаления.

Самостоятельно эвакуироваться смогли не все. В залах кинотеатра остались пострадавшие. Также несколько посетителей не смогли вовремя спуститься на первый этаж и поднялись на крышу, откуда их эвакуировали с помощью пожарных лестниц.

Персонал ТРЦ эвакуировал больше 100 человек. Восьмерых "спасли" пожарные. По словам Ярослава Грабовского, подразделениям усложняли задачу и давали дополнительные вводные. Были застрявшие в лифте, а также "пострадавшие" среди сотрудников МЧС.

"Пожарно-тактические учения прошли на оценку "хорошо". Были, конечно, определенные нюансы, но в ходе разбора "пожара" они будут учтены", — отметил Ярослав Грабовский.

Массовые проверки связаны с трагическим пожаром в Кемерове. По последним данным, погибли 64 человека. Жертвами могли стать двое барнаульских детей, которые пропали вместе с отцом после того, как сообщили, что собираются в ТЦ. Школьники приехали к папе на каникулы. Они находятся в списке пропавших без вести.