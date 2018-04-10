Эвакуировали больше 100 человек: подробности учений в барнаульском ТРЦ "Галактика"

В ТРЦ "Галактика" в Барнауле 10 апреля прошли пожарно-тактические учения. По легенде пожар начался на фудкорте возле кинотеатра, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности. Во время учений проверяли, соблюдают ли в здании требования пожарной безопасности, все ли системы находятся в рабочем состоянии.
Ярослав Грабовский,
начальник 1 отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю:
— Объект достаточно сложный: большая площадь, непростая планировка, заезд и парковки с разных сторон, много эвакуационных путей, плюс горючая загрузка, а также большое количество кинозалов и помещений для детей на верхних этажах здания.
По легенде возгорание произошло на фудкорте возле кинозалов, расположенных на верхнем этаже. Во время "пожара" в ТРЦ находились посетители, которых эвакуировали.
Специалисты отметили, что работники ТРЦ знают, что делать. Также сработали автоматическая пожарная сигнализация и система дымоудаления.
Самостоятельно эвакуироваться смогли не все. В залах кинотеатра остались пострадавшие. Также несколько посетителей не смогли вовремя спуститься на первый этаж и поднялись на крышу, откуда их эвакуировали с помощью пожарных лестниц.
Персонал ТРЦ эвакуировал больше 100 человек. Восьмерых "спасли" пожарные. По словам Ярослава Грабовского, подразделениям усложняли задачу и давали дополнительные вводные. Были застрявшие в лифте, а также "пострадавшие" среди сотрудников МЧС.
"Пожарно-тактические учения прошли на оценку "хорошо". Были, конечно, определенные нюансы, но в ходе разбора "пожара" они будут учтены", — отметил Ярослав Грабовский.
Массовые проверки связаны с трагическим пожаром в Кемерове. По последним данным, погибли 64 человека. Жертвами могли стать двое барнаульских детей, которые пропали вместе с отцом после того, как сообщили, что собираются в ТЦ. Школьники приехали к папе на каникулы. Они находятся в списке пропавших без вести.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.