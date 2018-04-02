В Барнауле эвакуировали "Галактику"

Специалисты проверяют в здании системы пожарный безопасности, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Напомним, комитету по строительству, архитектуре и развитию Барнаула поручили провести инспектирование территорий крупных торговых и развлекательных центров. Ранее прокуратура региона нашла различные нарушения в барнаульском ТРЦ "Арена" и нескольких торговых центрах Бийска. В частности, в "Арене" обнаружили неисправность системы пожаротушения и дымоудаления.

Массовые проверки связаны с трагическим пожаром в Кемерове. 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в столице Кемеровской области произошел пожар. По последним данным, погибли 64 человека. Жертвами могли стать двое барнаульских детей, которые пропали вместе с отцом после того, как сообщили, что собираются в ТЦ. Школьники приехали к папе на каникулы. Они находятся в списке пропавших без вести.

Ранее стало известно, что при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погиб 32-летний уроженец Заринска Станислав Архипенко с 5-летней дочерью. Их похоронили 28 марта.