В МЧС рассказали об эвакуации людей в барнаульском ТРЦ "Праздничный"

Учения в барнаульском ТРЦ "Праздничный". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в барнаульском ТРЦ "Праздничный". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в барнаульском ТРЦ "Праздничный". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в барнаульском ТРЦ "Праздничный". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в барнаульском ТРЦ "Праздничный". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в барнаульском ТРЦ "Праздничный". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в барнаульском ТРЦ "Праздничный". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в барнаульском ТРЦ "Праздничный". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в барнаульском ТРЦ "Праздничный". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в барнаульском ТРЦ "Праздничный". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в барнаульском ТРЦ "Праздничный". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в барнаульском ТРЦ "Праздничный". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в барнаульском ТРЦ "Праздничный". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в барнаульском ТРЦ "Праздничный". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в барнаульском ТРЦ "Праздничный". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в барнаульском ТРЦ "Праздничный". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в барнаульском ТРЦ "Праздничный". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в барнаульском ТРЦ "Праздничный". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Учения в барнаульском ТРЦ "Праздничный". Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Учения провели внезапно. По легенде возгорание произошло в фойе кинотеатра, расположенного на третьем этаже. В это время там находились посетители.

Алексей Кудрявцев,

заместитель начальника 1 отряда федеральной противопожарной службы:

— В ходе учений мы убедились, что автоматическая пожарная сигнализация сработала, сигнал прошел на все необходимые точки, сработала система дымоудаления. Персонал здания эвакуировал посетителей и приступил к тушению возгорания первичными средствами пожаротушения.

В залах кинотеатра остались люди, которые не могли передвигаться самостоятельно: два человека в одном зале, два человека в другом. Кроме того, четыре посетителя не смогли вовремя спуститься на первый этаж и поднялись на крышу, откуда их эвакуировали пожарные с помощью подъемников.

Чтобы учения были более реалистичными, использовали генератор дыма и световые приборы.

Алексей Кудрявцев,

заместитель начальника 1 отряда федеральной противопожарной службы:

— Такие масштабные учения с привлечением всех подразделений МЧС России, расположенных в Барнауле, у нас будут проходить в двух ТРЦ. Во всех остальных проведут пожарно-тактические занятия с привлечением одного подразделения. В первую очередь их проводят для персонала и посетителей.

Также спасатели отработали вопросы совместного взаимодействия, изучили пути эвакуации людей, проверили действия персонал. Кроме того, на практике изучили планировку внутри здания, проверили работу систем автоматической пожарной сигнализации, наличие планов эвакуации, исправность пожарных гидрантов, расположенных вблизи здания.

Всего в учениях участвовали 38 человек и 12 единиц техники.