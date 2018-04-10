В "Галактике" проводят масштабные пожарные учения

Во вторник, 10 апреля, в ТРЦ "Галактика" начались пожарные учения, сообщает "Катунь 24". Специалисты отрабатывают спасательную операцию и процесс эвакуации. Учения проходят в условиях, максимально приближенных к реальности.
По легенде задымление началось в одном из кинозалов. Специалисты будут эвакуировать людей с крыши.
В учениях принимают участие сотрудники МЧС, полиции и администрация ТРЦ "Галактика". По словам очевидцев, на месте работают более 10 пожарных машин.
Напомним, 2 апреля в ТРЦ "Галактика" проверяли системы пожарный безопасности. Из здания эвакуировали посетителей.
Кроме того, 5 апреля пожарно-тактические учения проводили в барнаульском ТРЦ "Праздничный".
Массовые проверки связаны с трагическим пожаром в Кемерове. 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в столице Кемеровской области произошел пожар. По последним данным, погибли 64 человека. Жертвами могли стать двое барнаульских детей, которые пропали вместе с отцом после того, как сообщили, что собираются в ТЦ. Школьники приехали к папе на каникулы. Они находятся в списке пропавших без вести.
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