В "Галактике" проводят масштабные пожарные учения

Учения в ТРЦ «Галактика». Фото: Данил Викторович в vk.com/barneos22. Учения в ТРЦ «Галактика». Фото: vk.com/incident_brn. Учения в ТРЦ «Галактика». Фото: Данил Викторович в vk.com/barneos22. Учения в ТРЦ «Галактика». Фото: vk.com/incident_brn. Учения в ТРЦ «Галактика». Фото: Алексей Тяпкин в vk.com/barneos22. Учения в ТРЦ «Галактика». Фото: vk.com/incident_brn. Учения в ТРЦ «Галактика». Фото: vk.com/incident_brn.

По легенде задымление началось в одном из кинозалов. Специалисты будут эвакуировать людей с крыши.

В учениях принимают участие сотрудники МЧС, полиции и администрация ТРЦ "Галактика". По словам очевидцев, на месте работают более 10 пожарных машин.

Напомним, 2 апреля в ТРЦ "Галактика" проверяли системы пожарный безопасности. Из здания эвакуировали посетителей.

Кроме того, 5 апреля пожарно-тактические учения проводили в барнаульском ТРЦ "Праздничный".

Массовые проверки связаны с трагическим пожаром в Кемерове. 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в столице Кемеровской области произошел пожар. По последним данным, погибли 64 человека. Жертвами могли стать двое барнаульских детей, которые пропали вместе с отцом после того, как сообщили, что собираются в ТЦ. Школьники приехали к папе на каникулы. Они находятся в списке пропавших без вести.