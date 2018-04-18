В Барнауле закрыли ТЦ "Район"

Железнодорожный районный суд вынес решение о приостановке деятельности ТЦ 16 апреля. Срок, в который организация будет обязана устранить все нарушения (и не будет работать для посетителей), определят на другом заседании.

Нарушения, найденные в ТЦ "Район":

здание проектировалось под рынок, а по факту используется как торговый комплекс (изменился класс пожарной опасности);

система противодымной защиты находится в нерабочем состоянии;

здание не защищено автоматической установкой пожаротушения;

автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией спроектированы с нарушениями;

неисправны механизмы самозакрывания противопожарных дверей;

ширина основных эвакуационных проходов заужена из-за размещения торговых отделов;

для подключения детских аттракционов используются электрические удлинители;

не ко всем пожарным кранам и огнетушителям есть свободный доступ;

автопарковка находится слишком близко к зданию, что мешает подъезду пожарных машин и другие.

С 14 апреля в Бийске из-за аналогичных нарушений приостановил работу ТРК "Воскресенье".

Также под угрозой закрытия находятся ТОЦ "Гулливер" и ТЦ "Первомайский" — в них нашли мне менее внушительный список нарушений, чем в закрывшихся организациях.