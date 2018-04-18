В Барнауле закрыли ТЦ "Район"

Барнаульский ТЦ "Район" на Докучаево временно закрыли в связи с нарушениями норм пожарной безопасности. Об этом рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере краевой прокуратуры Руслан Усвят. Ранее он рассказывал altapress.ru о претензиях ведомства к этому ТЦ.
Железнодорожный районный суд вынес решение о приостановке деятельности ТЦ 16 апреля. Срок, в который организация будет обязана устранить все нарушения (и не будет работать для посетителей), определят на другом заседании.
Нарушения, найденные в ТЦ "Район":
- здание проектировалось под рынок, а по факту используется как торговый комплекс (изменился класс пожарной опасности);
- система противодымной защиты находится в нерабочем состоянии;
- здание не защищено автоматической установкой пожаротушения;
- автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией спроектированы с нарушениями;
- неисправны механизмы самозакрывания противопожарных дверей;
- ширина основных эвакуационных проходов заужена из-за размещения торговых отделов;
- для подключения детских аттракционов используются электрические удлинители;
- не ко всем пожарным кранам и огнетушителям есть свободный доступ;
- автопарковка находится слишком близко к зданию, что мешает подъезду пожарных машин и другие.
С 14 апреля в Бийске из-за аналогичных нарушений приостановил работу ТРК "Воскресенье".
Также под угрозой закрытия находятся ТОЦ "Гулливер" и ТЦ "Первомайский" — в них нашли мне менее внушительный список нарушений, чем в закрывшихся организациях.
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