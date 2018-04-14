В Бийске закрыли торговый центр, на который ополчилась прокуратура

Бийский ТРК "Воскресенье" закрыли на неопределенное время. Ни один расположенных здесь объектов, включая магазины, детские площадки и кинотеатры, не может принимать посетителей, сообщает "Бийский рабочий".
Сотрудники бийского торгового центра рассказали изданию, что конкретных сроков закрытия им не называли. Пока запрет на посещение здания потенциальными клиентами распространяется до понедельника. Формулировка — "по техническим причинам". В настоящее время в торговом центре идут проверки.
Как ранее сообщал altapress.ru, в ТРК "Воскресенье" нашли множество грубых нарушений пожарной безопасности. Среди них:
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автоматическая система пожаротушения спроектирована с нарушениями;
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при включении противопожарной системы не отключается звуковая реклама и трансляция фильмов в кинозалах;
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уровень звука сирены ниже, чем требуется;
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не все пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами и ручными стволами;
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на путях эвакуации применены материалы с высокой пожароопасностью;
- детская игровая зона и детские аттракционы расположены на 3 и 4 этажах здания, а значит, не все смогут вовремя эвакуироваться при пожаре;
и многие другие.
"Бийский рабочий" отметил, что на недавней встрече местных представителей МЧС и городского управления ГОЧС и ПБ с предпринимателями этот торговый комплекс приводился в пример, потому что в нем "нарушений нет". Когда же речь зашла о расположении детских и игровых площадок на верхних этажах, чиновники пояснили, что объект принимался до вступления подобных СНиПов.
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