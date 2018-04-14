В Бийске закрыли торговый центр, на который ополчилась прокуратура

Сотрудники бийского торгового центра рассказали изданию, что конкретных сроков закрытия им не называли. Пока запрет на посещение здания потенциальными клиентами распространяется до понедельника. Формулировка — "по техническим причинам". В настоящее время в торговом центре идут проверки.

Как ранее сообщал altapress.ru, в ТРК "Воскресенье" нашли множество грубых нарушений пожарной безопасности. Среди них:

автоматическая система пожаротушения спроектирована с нарушениями;

при включении противопожарной системы не отключается звуковая реклама и трансляция фильмов в кинозалах;

уровень звука сирены ниже, чем требуется;

не все пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами и ручными стволами;

на путях эвакуации применены материалы с высокой пожароопасностью;

детская игровая зона и детские аттракционы расположены на 3 и 4 этажах здания, а значит, не все смогут вовремя эвакуироваться при пожаре;

и многие другие.

"Бийский рабочий" отметил, что на недавней встрече местных представителей МЧС и городского управления ГОЧС и ПБ с предпринимателями этот торговый комплекс приводился в пример, потому что в нем "нарушений нет". Когда же речь зашла о расположении детских и игровых площадок на верхних этажах, чиновники пояснили, что объект принимался до вступления подобных СНиПов.