В Кемерове арестовали командира пожарных, тушивших "Зимнюю вишню"

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области. Пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области. Пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области. Пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области. Пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области. Пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области. Пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.

Генин пробудет под арестом до 11 июня. Сам пожарный заявляет о своей невиновности. Его обвиняют в халатности, дело было возбуждено Следкомом 11 апреля.

В чем обвиняется пожарный

По версии следствия, во время пожара в торговом центре "Зимняя Вишня" к командиру звена газодымозащитной службы Сергею Генину и двум другим пожарными подбежал очевидец Александр Ананьев. Он рассказал, что на четвертом этаже в кинозале находятся люди, в том числе дети, и указал на расположенный у входа лестничный марш как кратчайший путь.

Генин проигнорировал эти сведения, сообщает СКР. Пожарный не сверил с имеющимися планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей и направил свое звено к дальнему лестничному маршу. Его подчиненные беспрекословно проследовали за своим командиром.

Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь. После этого пожарные вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно проследовали на верхний этаж. В результате они потратили время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей.

В СКР заявляют, что из-за халатности Генина от отравления угарным газом и полученных термических ожогов погибли не менее 37 людей, находившихся в момент пожара на 4-м этаже в кинозале №2 ТРЦ "Зимняя Вишня".

Факт

Трагедия в "Зимней вишне" произошла 25 марта. Площадь пожара в ТЦ составила 1600 квадратных метров. В результате ЧП погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пожар стал крупнейшим в истории современной России по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, в котором погибли 156 человек.